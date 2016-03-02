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Модельная и актерская школа «Мадемуазель Адр`и»: воспитание настоящих леди и джентльменов

02 марта 2016 09:34
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Прививать чувство прекрасного и развивать в ребенке личность нужно с самого детства – это залог успеха! Раскрывать таланты лучше в союзе родители – педагоги. И как хорошо, что становится больше учебных центров по воспитанию творческих детей.

Модельная и актерская школа «Мадемуазель Адр`и» – один из белорусских  лидеров по подготовке и продвижению юных моделей, актеров, вокалистов, стилистов, ведущих.

Учеников столичной «фабрики звезд» можно узнать по красивой походке и хорошим манерам.

От искусства дефиле, фото, визажа, до постановки речи, этики,  балетной пластики и актерского мастерства. Профессиональные педагоги знают толк в подготовке творческих кадров.

Мода ближе, чем в Париже! Арт-академия существует 4 года, за это время ее воспитанники стали востребованными участниками на неделях моды, конкурсах красоты, культурных, благотворительных мероприятиях, как в Беларуси, так и за рубежом.

В награду –  яркие победы и титулы. В планах – покорить Европу.  А пока – новый этап – переезд в новый офис. В просторных уютных залах возможностей творить стало больше.

Фотозона с цветами,  эксклюзивные мастер-классы, танцы и дизайнерские показы. Отпраздновать новоселье арт-академии собрались белорусские селебрити, ученики и их родители, дизайнеры и художники. Художник Татьяна Малиновская друг модельной школы, она подготовила выставку в духе экспрессионизма, пробуждающую в нас весну и позитив! Талантливые дети вдохновляют, она часто рисует вместе с учениками, кроме того они демонстрируют ее коллекции одежды.

На светском рауте ярко представили тенденции детской моды весна-лето 2016. Пышные юбки а-ля балерина,  майки с красочными принтами, укороченные топы и брюки. Пышные юбки с высокой талией и узкие карандаш, блузы с баской, крупные воланы,  брючные костюмы с удлиненными жилетами в стиле минимализма. Сочные весенние цвета коралла, травы, лимона. Классический белый и бежевый. Юные модницы – берите на заметку!

Пройти школу настоящих леди и джентльменов, научиться общаться, уметь логично и креативно мыслить,  перевоплощаться  и импровизировать в своем стиле – такие навыки   позволят вам в жизни быть на высоте.


 

# Дети # Фотофакт # Воспитание детей # Наталья Надольская # Юлия Смирнова # вероника Рабчинская

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