На Гомельщине дети пытались разжечь костер при помощи бензина — госпитализирован один ребенок с 30 % ожогов тела

Новости Беларуси. На Гомельщине госпитализирован четвероклассник с 30 % ожогов тела. Пострадавших могло быть и больше: опасную игру затеяли три ребенка. Недалеко от дома они попытались разжечь костер при помощи бензина.



Спички — детям не игрушка. Но что говорить, если в руках оказывается ёмкость с несколькими литрами бензина? Какими могут Какими могут быть последствия, фантазировать долго не приходится.



Олег Савченко, врач анестезиолог - реаниматолог Гомельской городской клинической больницы №1:

В настоящий момент состояние ребенка тяжелое, он находится на аппаратном дыхании. Ребенок получил ожоги 30% поверхности тела, также у ребенка пострадали легкие. Поэтому данная травма относится к тяжелой.



Страшные термические травмы ученик четвёртого класса домановичской средней школы получил недалеко от дома. В парке со сверстниками разводили костёр. Огонь гореть не хотел, и товарищ пострадавшего плеснул в костёр бензин. Вместе с дровами вспыхнула и одежда. Взрослых поблизости не было. Огонь дети потушили, но эти каникулы мальчишка проведёт прикованным к постели ожогового центра.



Элла Воронцова, юрист:

Будут ли родители в данной ситуации нести ответственность за ребенка? Скорее нет, чем да. Потому что ст. 67 «Кодекса о браке и семье» предусмотрены критерии, когда воспитание ребенка является ненадлежащим. Имеется в виду, когда ребенок, в том числе находится в социально опасном положении, когда не осуществляется надлежащий уход, надзор за ребенком, когда не удовлетворяются другие потребности ребенка.

Те, кто допустил несчастье в своей семье, уже наказан, и здесь разговор идет не в юридической плоскости. И всё же жизнь показывает: воспитывать в Беларуси нужно не только детей, но и родителей. Прошлым летом только на Гомельщине погибло 20 несовершеннолетних. Юные жизни уносят пожары, дети тонут в водоемах, гибнут в завалах на песчаных карьерах, от поражения электротоком, и даже сводят счеты с жизнью самостоятельно. И чаще всего в трагическую минуту рядом нет взрослого, который мог бы помочь.



Марианна Кухаревич:

Очень важно, чтобы школа уделяла этому побольше внимания, чтобы проводились классные часы, уроки, чтобы детей обучали, как правильно себя вести, что опасно.

Тот факт, что школа в Беларуси берет на себя львиную долю воспитательного процесса, зачастую усыпляет бдительность взрослых. А ведь воспитание — это обязанность, прежде всего, родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.