Можно ли ребёнку спать вместе с родителями в одной постели ?

Человек по своей природе не может быть один, а для маленьких детей это вообще – смысл жизни. У родителей не должно вызывать никаких сомнений, брать ребенка с собой в постель или нет, и этим утром мы докажем почему.

Дело в том, что у нас на генном уровне записано: «борьба за ресурс», и потребность собственности. Чтобы выжить, лучше приспособиться к жизни. А когда люди спят вместе, они лучше узнают друг друга, учатся впускать в свое личное пространство и потом в будущем умеют делиться своим с окружающими. Поэтому так важен сон с родителями, ребенок с малых лет учится понимать, что если он пришел в теплую постель к близким, то и у него могут взять игрушку.

Главный вопрос – до какого возраста ребенок может спать вместе с семьей? На самом деле, дети отходят от родителей естественным образом в районе 10 лет, когда начинают искать тепла от своих сверстников. Дочки и сыновья уже не просят родителей помыть им спинку, и это говорит о нормальном развитии. Ни в коем случае не стоит прерывать совместный сон, если ребенок не готов.

Что же делать, если в семье произошел конфликт? Все просто. Родителям нужно понимать, что супружеские отношения – это одно, а родительские – на всю жизнь. Дети – наполовину папа, наполовину мама, и не нужно их делить на части, семья учит нас быть лучше и мудрее. В родительской постели – особый дух, который остается в памяти детей навсегда, и дает им силы в самые трудные минуты жизни на бессознательном уровне.