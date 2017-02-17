Что делать, если ребёнок отказывается от еды?

На какие ухищрения только не идут порой родители, сердобольные бабушки и дедушки, чтобы накормить любимое чадо. И длительные уговоры, и часовые просьбы и даже угрозы… Однако, как уверяют специалисты, упорно заставлять ребенка съесть еще одну ложечку не следует. Ничего хорошего это не принесет ни вам, ни малышу. Последствия насильственного кормления плачевны – от банального непослушания крохи до психозов.

В семье Натальи важную роль играет соблюдение режима питания. Двойняшкам Ульяне и Полине по полтора годика, поэтому девочек кормят 5 раз в день.

Специалисты такой подход только приветствуют. Прием пищи через определенные интервалы времени обеспечивает ритмичную работу желудочно-кишечного тракта. У малышей к определенному времени начинают вырабатываться пищеварительные соки и появляется аппетит.

Однако, как и все дети, Ульяна и Полина иногда капризничают и отказываются кушать. И тогда мама идет на маленькие хитрости.

Многие специалисты не советуют кормить ребенка во время игры, включать ему мультики и читать книжки за трапезой. Это помогает отвлечь малыша, но мешает ему сосредоточиться на процессе, полноценно ощутить вкус и аромат еды. В результате, пищеварительная система крохи оказывается не готовой к поступлению пищи. Это затрудняет еепереваривание и усвоение.

Часто, отказ ребенка от еды может сигнализировать, что ему просто хочется вашего внимания. Уделить его малышу, безусловно, стоит. Однако, если постоянные «не хочу» перерастают в капризы, лучше им не потакать.

Если ваш ребенок отказывается есть, возможно, он просто не голоден и стоит предложить крохе поесть попозже, когда он проголодается. Ведь дети понимают потребности своего организма как никто другой. И прислушиваться к ним все-таки стоит.