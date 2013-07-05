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Мингорисполком поздравил минчанок, родивших в День Независимости Беларуси

05 июля 2013 18:51
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Новости Беларуси. Подарки и поздравления сегодня принимали мамы, у которых родились малыши в День Независимости. Эстафету чествования поддержали по всей столице. Семьям, для которых 3 июля стал двойным праздником, представители власти подготовили приятные сюрпризы и тёплые слова. В подарок выбрали то, что для молодых мам особенно актуально - детскую косметику и комплекты белья для новорожденных.

Всего в Минске в День Независимости Беларуси на свет появился 41 малыш, причем, у одной из мам — родилась двойня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Сегодня мы находимся в этом родильном отделении и чествуем матерей, которые именно 3 июля в главный праздник нашей страны - День Независимости - стали матерями и этими детскими криками еще раз укрепили нашу государственность. Они еще раз подтвердили и прославили, что есть такая страна - Беларусь. Родилось еще 6 белорусов в этом родильном доме. Это очень знаменательно и очень важно.

Елена Токаревич, молодая мама:
Хороший день. Всегда будет выходной у ребенка!

# Дети # 3 июля 2013 в Минске и Беларуси: День Независимости

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