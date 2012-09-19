Международный слет юных спасателей-пожарных проходит в детском лагере «Зубренок»

Новости Беларуси. В детском лагере «Зубренок» проходит Международный слет тех, кто только готовится стать на защиту нашей безопасности. В нем принимают участие команды из 14 стран с трех континентов. Среди юных спасателей представители Азербайджана, Латвии, Казахстана, Соединенных Штатов, Южной Кореи.

В программе слета как спортивные, так и творческие конкурсы. В импровизированных ситуациях ребятам предстоит оказывать помощь при крушении вертолета, химических авариях и пожарах. Запланированы также мастер-классы с профессионалами МЧС и экскурсии по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дэвид Эдвин Тилль, руководитель команды США:

Мы приезжаем на этот фестиваль уже четвертый раз. Наши дети старательно готовятся, чтобы принять в нем участие. Нам нравится бывать в вашей стране: здесь замечательные люди, очень дружелюбные, дети всегда остаются довольны.

Дэхи Ким, руководитель команды Республики Корея:

Мы очень благодарны белорусским организаторам за то, что они приглашают нас на такие соревнования. Нашей команде очень нравится в вашей стране. Здесь необычайно чистый воздух и очень добрые люди.