Начались первые заезды в детские оздоровительные лагеря

Новости Беларуси. Более 40 тысяч школьников отдохнут в первую смену в оздоровительных лагерях Минщины. На этой неделе начались первые заезды.

В регионе работают лагеря как с круглосуточным, так и с дневным пребыванием, а также профильные и палаточные. В этом году среди наиболее популярных - и лагеря на базе воинских частей.

Вместе с тем, первый летний месяц можно провести и со своими друзьями по учебе. Для тех, кто не может расстаться с одноклассниками, почти весь июнь будут работать школьные оздоровительные лагеря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.