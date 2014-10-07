«МАЗ» на пешеходном переходе в Бресте насмерть сбил 9-летнего мальчика на велосипеде

Новости Беларуси. На пешеходном переходе в Бресте груженый песком «МАЗ» сбил ребенка, который переезжал дорогу на велосипеде. От полученных травм 9-летний мальчик скончался по дороге в больницу.

Трагедия произошла около 7 часов вечера на оживленном участке дороги практически в самом центре города. Самосвал, груженный песком, двигался по второй полосе в направлении моста. В это же время из арки выехал мальчик на велосипеде.

Ребенок подъехал к «зебре» и попытался прямо на «железном коне» пересечь проезжую часть. Избежать столкновения с грузовиком не получилось. Ребенок оказался под колесами «МАЗа».

Наталья Сахарчук, начальник отдела по агитации и пропаганде УВД ГАИ Брестского облисполкома:

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. В настоящее время, конечно, будут проводиться все следственные действия, в ходе которых будут установлены причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия.

По рассказам очевидцев, к моменту прибытия врачей мальчик был еще жив. Но спасти ребенка не удалось. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

К сожалению, этот случай, когда под колесами гибнет несовершеннолетний, не единичный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статистка детской смертности на дорогах Беларуси неутешительна: только в 2014 году под колесами погибли 24 ребенка, более 300 получили травмы различной степени тяжести.

За сухими цифрами – огромная трагедия. В масштабах обычной средней школы за парты уже никогда не сядет целый класс детей. Фамилии более половины учащихся – в списках раненых и пострадавших.