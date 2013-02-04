Математика для детей: с чего начинать обучение и как привить интерес к познанию

Многие думают, что математика для деток начинается со счета и цифр. Вовсе нет. Математика начинается с логического мышления, с понятий «большой» и «маленький», с ориентировки в пространстве и с умения разложить предметы по возрастанию и убыванию.

Светлана Старолавникова, преподаватель по подготовке к школе:

Математика у деток-дошкольников обязательно должна быть связана с жизнью, то есть все предметы, которые мы видим, все задачки, которые мы решаем, связаны с жизнью. У деток-дошкольников развито пока наглядно-образное мышление, поэтому когда мы работаем, мы видим и трогаем, какие-то предметы перекладываем. Тогда деткам легче считать. То есть чтобы у них какое-то число ассоциировалось с цифрой, ребенок должен увидеть этот предмет, потрогать руками или хотя бы посчитать его на картиночке.

Обучать ребенка счету можно играя. Придумывайте различие истории и математические задачки для малыша в повседневной жизни. Например, предложите посчитать сколько людей он видит из окна. Попросите принести 5 тарелок и 5 вилок для гостей. Читая книгу, поинтересуйтесь сколько героев в сказке. А на улице посчитайте вместе машины.

Для развития логики используйте задания, в которых необходимо сравнивать предметы, находить отличия, анализировать и рассуждать.

Сегодня существует множество пособий, в которых вы найдете различные учебно-игровые материалы для самых маленьких, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Светлана Старолавникова, преподаватель по подготовке к школе:

Мы в первую очередь учим деток рассуждать правильно, то есть выбирать наилучший путь, по которому он может идти в данной, например, задаче, в данном решении.

И когда мы говорим о логике, мы учим детей, в первую очередь, говорить, то есть высказывать свою мысль, учиться рассуждать и мыслить. Детки в 5-6 лет уже умеют мыслить логически.

Стоит обратить внимание и на общее развитие малыша. Ребенку необходимо научиться правильно выражать свои мысли, чтобы понимать задачи и устанавливать связи между фактами. А для того, чтобы запомнить таблицу умножения, пригодится хорошая память.

Учитывайте, что такие понятия как «число» и «цифра» имеют разное значение. Число – это количество предметов, которые мы считаем, а цифра – графическое изображение.

Не стоит заставлять малыша «зазубривать» называния цифр по порядку. Лучше объясните, что такое число, как оно образуется и из чего состоит.

Светлана Старолавникова, преподаватель по подготовке к школе:

Проще всего ребенка научить, конечно, цифрам. А вот мыслить научить ребенка гораздо сложнее. На это нужно гораздо больше времени. И самое главное, чтобы ребенок научился мыслить самостоятельно. Вот это самое главное.

Несмотря на то, что математика считается одним из наиболее сложных предметов, преуспеть в этой науке может любой ребенок. Если, конечно, приложить для этого некоторые усилия. Только не переусердствуйте, ведь главная ваша задача – привить малышу интерес к познанию.