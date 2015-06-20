Летний детский отдых: что могут предложить лагеря летом-2015 и как достать путевку, если у вас ее до сих пор нет?

Новости Беларуси. Как отдыхают наши дети? Что делается, чтобы эти три месяца прошли для них с пользой для здоровья и не только? Мы поговорим с человеком, который знает об этом все. В студии программы «Большой город» на СТВ начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Валерий Нафранович.

Все ли детские лагеря «пережили» зиму? Все ли оказались в полной боеготовности встретить детей? Или были случаи, когда первая смена для некоторых так и не началась?

Что этим летом лагеря могут предложить засидевшимся в классах детям? Чем примечателен будет этот оздоровительный сезон? Работают ли профильные лагеря?

Сколько стоит путевка и можно ли купить ее сейчас? Какую сумму оплачивают родители, если в организации есть профсоюз, и куда обращаться тем, кто работает в частной организации? Есть ли льготы и кто имеет на них право?

Родители отдают детей под ответственность совершенно незнакомым людям. Отсюда возникает вопрос: кто идет работать в летний лагерь, какие критерии отбора и требования к персоналу?

А бывают и вопросы к детям. Например, имеет ли право администрация летнего лагеря прервать отдых ребенка, потребовать, что бы родители забрали его, и в каких случаях?

Ответы на эти многие другие вопросы относительно летнего детского отдыха ищите в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ!

А также смотрите сюжет о пригородном оздоровительном санатории «Пралеска» и лагере «Спутник». Эти два «острова детства» с трех сторон окружает Минское море и лес – а значит, здоровый отдых там гарантирован. О тех, кто домашний диван сменил на палаточный городок, а компьютерные игры на спортивные, расскажет Вероника Фалей.