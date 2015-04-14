Конкурс среди детей на лучшую модель одежды, сделанную из вторсырья, провели в Вилейском районе

Новости Беларуси. В учреждениях дошкольного образования Вилейского района провели конкурс на лучшую модель одежды, сделанную из вторичного сырья. Таким образом творческие коллективы попытались вдохнуть новую жизнь в мусор.

Несколько месяцев дети вместе с родителями мастерили интересные костюмы из бросового материала. Основой для модных фасонов стали поролон, бумага, картон, мусорные пакеты, макулатура.

Финальной точкой конкурса стал показ уникальных моделей. Все участники экологического дефиле получили подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дети:

Я свой костюмчик сильно люблю. Это цветочек, который мама сделала из бумаги.

Костюм называется «Конфетка». Делали мы его с бабушкой и с мамой. Специально мы сделали браслет из фантиков.

Наталья Тапаркова, заведующая ясли-садом № 5 Вилейки:

Дошкольники, сколько бы мы ни говорили, все равно пока своими руками не дотронуться, не поймут сути того, чего воспитатели хотят донести до них. То есть когда они сделают своими руками вместе с родителями, вместе с педагогами, дети через практическое восприятие больше начинают понимать, осознавать.