Малыш без носа родился в США: патология встречается 1 раз почти на 200 млн

Новости США. Малыш с необычной патологией появился на свет 4 марта в штате Алабама. У Тимоти Эли Томпсон (Timothy Eli Thompson) отсутствуют носовые пазухи и перегородка по причине редкого генетического заболевания, которое встречается у 1-го из 197 млн младенцев. Сначала социальная сеть Facebook запретившая размещать фотографии Тимоти. Но спустя время ограничения были сняты. И мир увидел необычного мальчика.

Бренди Макглэтери (Brandi McGlathery), мама младенца (в комментариях Мetro):

Facebook удалил фотографии моего сына, размещенные на странице группы, которая была специально создана для привлечения внимания общественности к этой истории. Однако после многочисленных жалоб, поступивших от пользователей социальной сети, фотографии вновь были загружены.

Бренди Макглэтери (Brandi McGlathery):

Мне никто не сможет запретить размещать фото моего сына в Сети.

В Facebook каждый день появляются страшные и пугающие фотографии, почему тогда я не имею право публиковать фотографии своего сынишки? Когда Эли было всего 5 дней отроду, ему была проведена трахеотомия, которая помогла ему лучше дышать. В будущем врачи надеются провести операцию по установлению искусственного носа, который позволит малышу дышать самостоятельно. Бренди Макглэтери (Brandi McGlathery):

Я буду благодарна всем, кто окажет нам какую-либо помощь. Если вы не сможете помочь нам материально, помолитесь за моего малютку Эли.

Ребёнок провёл в больнице три недели, и всё это время его родители учились тому, как правильно ухаживать за ним на дому без медицинской помощи. В социальной сети Facebook Бренди даже создала страницу «История Эли», где она рассказывает о всех улучшениях в состоянии здоровья малыша. На странице она поделилась записью о положительных результатов сканирования головного мозга и проверки зрения, а также выложила фотографию кормлении крохи из бутылочки.