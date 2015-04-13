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Малыш без носа родился в США: патология встречается 1 раз почти на 200 млн

13 апреля 2015 17:27
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Новости США. Малыш с необычной патологией появился на свет 4 марта в штате Алабама. 

У Тимоти Эли Томпсон (Timothy Eli Thompson) отсутствуют носовые пазухи и перегородка по причине редкого генетического заболевания, которое встречается у 1-го из 197 млн младенцев.  

Сначала социальная сеть Facebook запретившая размещать фотографии Тимоти. Но спустя время ограничения были сняты. И мир увидел необычного мальчика. 

Малыш без носа родился в США: патология встречается 1 раз почти на 200 млн -1

Бренди Макглэтери (Brandi McGlathery), мама младенца (в комментариях Мetro):
Facebook удалил фотографии моего сына, размещенные на странице группы, которая была специально создана для привлечения внимания общественности к этой истории.

Однако после многочисленных жалоб, поступивших от пользователей социальной сети, фотографии вновь были загружены.

Малыш без носа родился в США: патология встречается 1 раз почти на 200 млн -4

Бренди Макглэтери (Brandi McGlathery):
Мне никто не сможет запретить размещать фото моего сына в Сети.
В Facebook каждый день появляются страшные и пугающие фотографии, почему тогда я не имею право публиковать фотографии своего сынишки? 

Когда Эли было всего 5 дней отроду, ему была проведена трахеотомия, которая помогла ему лучше дышать.

В будущем врачи надеются провести операцию по установлению искусственного носа, который позволит малышу дышать самостоятельно.

Бренди Макглэтери (Brandi McGlathery):
Я буду благодарна всем, кто окажет нам какую-либо помощь.  Если вы не сможете помочь нам материально, помолитесь за моего малютку Эли.

Малыш без носа родился в США: патология встречается 1 раз почти на 200 млн -7

Ребёнок провёл в больнице три недели, и всё это время его родители учились тому, как правильно ухаживать за ним на дому без медицинской помощи.

В социальной сети Facebook Бренди даже создала страницу «История Эли», где она рассказывает о всех улучшениях в состоянии здоровья малыша. На странице она поделилась записью о положительных результатов сканирования головного мозга и проверки зрения, а также выложила фотографию кормлении крохи из бутылочки.

Малыш без носа родился в США: патология встречается 1 раз почти на 200 млн -10

Единственное, что беспокоит маму малыша, это то, что 

«Люди могут не заметить в Эли того, что вижу в нем я: для меня он самый красивый мальчик на свете, он очень милый и храбрый малыш».

# Дети # Болезни у детей

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