Когда необходимо приобретать мобильный телефон для ребенка и каким он должен быть?

Трудно представить ребенка, который отправляется в школу без мобильного телефона. Современное средство связи – просто спасение для родителей. Иначе как контролировать детей на расстоянии?

Анна Грановская, психолог:

Разумнее покупать мобильный телефон ребенку, когда он начинается самостоятельно жить. Это ближе ко 2 классу.

Школьники XXI века ведут себя на переменах иначе, чем в прошлом их родители. Мальчишки не дергают девчонок за косички и не играют в стариков-разбойников.У детей другая игрушка - их внимание завоевал мобильный телефон.

Анна Грановская, психолог:

Чем позже Ваш ребенок начнет пользоваться мобильным телефоном, тем крепче у него будет нервная система, тем меньше будут портиться глаза, потому что дети на переменках, к сожалению, не играют, не бегают, не сбрасывают свою мышечную активность.

Сегодня школьники мечтают не просто о мобильнике как таковом, а обязательно о дорогом и стильном. Модная игрушка выделяет тебя среди других сверстников и в одночасье делает популярным.

Анна Грановская, психолог:

Покупают подарки родители, а вот расплачиваются за это дети. Во-первых, такой ребенок меньше обращает внимание на сами занятия в школе, а для него важнее статус, его авторитет среди сверстников и, соответственно, игры, которые закачиваются в этот мобильный телефон и поэтому ему не до учебы.

Прогресс не остановить. Тем временем специалисты бьют тревогу: чрезмерная увлеченность мобильниками может не лучшим образом сказаться на здоровье Ваших детей.

Анна Грановская, психолог:

Это должна быть самая простая и надежная модель, как говорится, чем меньше кнопок – тем лучше. Во-вторых, это должен быть очень устойчивый корпус, желательно монолитный и чтобы у него была защита от пыли, влаги, ударов.

Игры и приложения в телефоне, зачастую оказываются интереснее, чем развлечения в реальной жизни. Музыка, фото и анимация способны не только увлечь, но и фактически захватить в плен любознательное чадо. Так что к любому детскому мобильному телефону рекомендуется прикладывать инструкцию, согласно которой следует передать телефон одному из родителей четко в 19.30 в школьный день и в 9 вечера в выходной, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».