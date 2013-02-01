Белорусские ученые разработали инновационное детское питание

Ваш малыш постоянно капризничает и плохо спит? Специально для поддержания здоровья таких детей белорусские ученые разработали новое детское питание!
Ольга Шило, научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси:
Разнообразное питание, которое предназначено для детей с 8 месяцев до 3 лет. Это продукты на фруктовой основе и на овощной основе с добавлением молочных и зерновых компонентов.
Первостепенная задача этого продукта – профилактическое воздействие на урегулирование деятельности нервной системы малыша и ослабление процессов возбуждения.
Ольга Шило, научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси:
Участвовало в исследовании 393 ребенка, они употребляли эти продукты, было установлено положительное влияние. Было установлено, что продукт является источником магния, кальция и оказывает благотворное влияние на организм ребенка.
В линейке представлены 5 наименований продукта, так что каждая мама сможет подобрать питание по вкусу своему малышу. «Новый способ съесть яблоко!» - под таким слоганом белорусские ученые представили одну из своих разработок – яблочные чипсы.
Сергей Арнаут, старший научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси:
Мы хотели создать десертный продукт с учетом имеющегося в нашей республике различного материала, то есть яблоки, груши, тыквы, и пришла идея создать такой десертный продукт – фруктовые чипсы.
В состав новых «хрустиков» входят лишь натуральные компоненты, никаких консервантов, красителей и усилителей вкуса. После специальной обработки яблоки сохраняют природную сладость и все полезные свойства.
Они представляют собой тонкие пластинки, покрытые сиропом. И, что немаловажно, яблоки не обжариваются, как в случае с картофелем, а проходят специальную сушку, с целью сохранности всех микроэлементов.
Сергей Арнаут, старший научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси:
Мы разработали не только уникальный продукт, но и технологию, и оборудование для получения данного пишевого продукты.
Всего 100 граммов продукта обеспечивают 10% суточной потребности человека в основных питательных веществах, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».