Белорусские ученые разработали инновационное детское питание

Ваш малыш постоянно капризничает и плохо спит? Специально для поддержания здоровья таких детей белорусские ученые разработали новое детское питание!

Ольга Шило, научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси:

Разнообразное питание, которое предназначено для детей с 8 месяцев до 3 лет. Это продукты на фруктовой основе и на овощной основе с добавлением молочных и зерновых компонентов.

Первостепенная задача этого продукта – профилактическое воздействие на урегулирование деятельности нервной системы малыша и ослабление процессов возбуждения.

Ольга Шило, научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси:

Участвовало в исследовании 393 ребенка, они употребляли эти продукты, было установлено положительное влияние. Было установлено, что продукт является источником магния, кальция и оказывает благотворное влияние на организм ребенка.

В линейке представлены 5 наименований продукта, так что каждая мама сможет подобрать питание по вкусу своему малышу. «Новый способ съесть яблоко!» - под таким слоганом белорусские ученые представили одну из своих разработок – яблочные чипсы.

Сергей Арнаут, старший научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси:

Мы хотели создать десертный продукт с учетом имеющегося в нашей республике различного материала, то есть яблоки, груши, тыквы, и пришла идея создать такой десертный продукт – фруктовые чипсы.

В состав новых «хрустиков» входят лишь натуральные компоненты, никаких консервантов, красителей и усилителей вкуса. После специальной обработки яблоки сохраняют природную сладость и все полезные свойства.

Они представляют собой тонкие пластинки, покрытые сиропом. И, что немаловажно, яблоки не обжариваются, как в случае с картофелем, а проходят специальную сушку, с целью сохранности всех микроэлементов.

Сергей Арнаут, старший научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси:

Мы разработали не только уникальный продукт, но и технологию, и оборудование для получения данного пишевого продукты.

Всего 100 граммов продукта обеспечивают 10% суточной потребности человека в основных питательных веществах, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».