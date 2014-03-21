Как выбрать хобби для ребенка, приучить к спорту и с какого возраста учить иностранному и знакомить с компьютером?

Очень часто детское хобби перерастает в увлечение всей жизни. Именно поэтому очень важно отнестись к выбору занятий своего чада ответственно. А для того, чтобы удачно выбрать хобби по душе ребенка, нужно обратить внимание на то, чем он занимается дома.

Дети:

Я строю конструктор, еще играю в машинки.

Дома качаю пресс, отжимаюсь и гуляю в компьютер.

Не секрет, что дошкольный возраст – это время, когда ребенок быстро развивается и у него меняются интересы. Психологи считают, что чем больше увлечений у ребенка, тем успешнее он потом вырастет.

Светлана Лукьянцова, психолог:

Конечно же, когда он чем-то заинтересован, у него развивается речь, развиваются психические процессы (внимание, память, воображение, мышление).

Увлечениям наших героев можно только позавидовать. Такое разнообразие кружков и секций выдержит не каждый.

Дети:

В понедельник и четверг я хожу на пение, в обед, а вечером я хожу на танцы. Прихожу очень поздно. В среду и пятницу я хожу на английский. В середине сна меня забирают. В воскресенье у меня рисование, а в субботу у меня чтение, английский.

Я очень люблю танцевать и петь.

Мне хочется быть героем, когда вырасту. Быть в маске, костюме.

В возрасте 5-6 лет малыши действительно быстро переключаются. Почему? Потому что не всегда получают положительный результат. А вот если ребенок заинтересован в деле, тогда он будет стараться довести его до конца.

Светлана Лукьянцова, психолог:

Мы можем со своей стороны его уговорить, показать, что интересное дело, вместе его довести до конца можно. Если нужна помощь, нужно быть всегда рядом, помочь.

Здоровье – самое важное, поэтому с самого детства необходимо приучать ребенка к спорту, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Дети:

Мама меня хочет записать на шпагу.

Я только на плавание хожу.

На гимнастику, потому что если там будешь заниматься, будешь сильным.

Многих родителей волнует вопрос: а что делать, если ребенок все-таки не хочет заниматься подвижными играми? Как привить ему любовь к спорту?

Светлана Лукьянцова, психолог:

Если родители занимаются зарядкой, ходят в тренажерный зал, занимаются, например, лыжным спортом или плаванием, то, конечно, ребенок это видит с раннего возраста и он приучается. Еще родители могут рассказывать о своих увлечениях в детстве, они могут рассматривать вместе фотографии, марки и так далее.

В последнее время стало популярным отдавать детей для занятия иностранным языкам. На самом же деле психологи не рекомендуют детям заниматься иностранными языками в раннем возрасте.

Светлана Лукьянцова, психолог:

Ребенок еще не совсем обучился своему языку, освоил свой язык. И поэтому лучше, конечно, возраст, 8-9 лет, когда ребенок уже будет заинтересован. Если же мы будем ребенка учить стишкам различным, песенкам, ставить сценки на иностранном языке, тогда, я думаю, что ребенку будет и легче, и проще запоминать язык.

Многие из ребят сказали, что они любят проводить время за компьютером. Однако психологи пришли к выводу, что лучше не знакомить детей с компьютером до 4-5 лет.

Светлана Лукьянцова, психолог:

Дело в том, что сейчас появляется такое заболевание, как компьютерная зависимость. Все зависимости лечатся очень сложно или вообще не лечатся. Поэтому лучше ограждать ребенка с самого рождения от компьютера. И где-то в возрасте 8-9 лет, когда ребенок уже подрос, у него появилась критичность, он может выбирать игры, соответственно, под руководством родителей.

Будьте внимательный к своему ребенку, чтобы в нужный момент помочь ему в полной мере реализовать себя, раскрыть все те задатки, которые заложены в него. Помните: чем меньше запретов вы будете ставить своему малышу, чем меньше вы будете давать установок, тем любознательнее, общительнее, свободнее в своих поступках и выборе он будет расти.