Как помочь ребенку стать внимательнее? Советы психолога

Обычно родители замечают, что ребенок недостаточно внимательный, когда он начинает ходить в школу. То, что до школьной скамьи казалось несущественным, превращается в настоящую проблему. Начинаются упреки, обиды, наказания и расстройства. Как же помочь ребенку стать внимательнее?

Екатерина Беспанская-Павленко, психолог:

Для начала нужно разобраться в причинах невнимательности ребенка. Их может быть несколько. Одна из самых сложных и довольно часто встречающихся у детей в младшем школьном возрасте – синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Кроме того, это могут быть индивидуальные особенности нервной системы ребенка. Это может быть стресс и переутомление. То есть на самом деле причины могут быть разные, в них стоит разобраться. Для этого лучше всего обратиться к специалисту. И по возможности устранить их.

Обратите внимание на питание ребенка: его рацион должен включать достаточное количество витаминов и макроэлементов. Школьник должен обязательно высыпаться – недосыпание способствуют забывчивости. Стоит так же помнить о прогулках на свежем воздухе и физических нагрузках.

Всегда уважительно относитесь к внеклассным занятиям. Не включайте музыку или телевизор, когда ребенок пытается сосредоточиться. Помогайте со сложными заданиями – малыш должен чувствовать вашу поддержку.

Екатерина Беспанская-Павленко, психолог:

Нужно научить ребенка проверять то, что он сделал, проверять свои домашние задания. И для этого можно дать ему какое-то время отдохнуть, а потом еще раз вернуться к заданию и посмотреть свежим глазом: правильно или нет, где есть ошибки, исправить их.

Постоянно одергивая и ругая школьника за ошибки из-за невнимательности, вы рискуете добиться усугубления проблемы. Поищите другие стимулы. Например, довольно простая и эффективная тренировка внимания – собирание картинок из кусочков – пазлы.

С ребенком постарше попробуйте научиться выполнять несколько дел одновременно. Например, читать книгу и считать удары ручки по столу. Это довольно сложное задание, но отличная тренировка на распределение внимания, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Екатерина Беспанская-Павленко, психолог:

Можно играть не только дома, но и на улице. Например, когда вы гуляете с ребенком, можно обращать внимание на номера автомобилей, складывать их, запоминать эти цифры. Это развивает и внимательность ребенка, и заодно память.

Можно также поиграть в детективов. Выбрать себе объект для наблюдения и понаблюдать в чем он одет, что у него в руках, обратить внимание на все мелочи.

Такие игры помогают развивать у ребенка наблюдательность, внимательность и память.

Занимайтесь с малышом не от случая к случаю, а систематически. Увлеките его процессом. Даже «нудное написание» закорючек может превратиться в веселое соревнование.

Для того, чтобы преодолеть невнимательность, маленький человек нуждается в родительской помощи и поддержке. Интересуйтесь успехами своего ребенка и всегда подчеркивайте, что вы очень цените его старания. А там и хорошим оценкам вместе будете радоваться.