Как помочь ребенку приспособиться к детском садику. Советы педагога-психолога

Кажется, еще вчера ваш малыш делал свои первые шаги, а сегодня он уже уверенно осваивает азы социальной жизни. Детский сад – первый опыт общения в коллективе. И очень важно, чтобы первые дни в детском саду не стали тяжелым стрессом для ребенка.

Светлана Лукьянцова, педагог-психолог:

Происходит в этот период сепарация ребенка от родителя. И очень важно, чтобы ребенок сразу почувствовал, что его не бросают, что его приводят туда, где очень интересно, где очень хорошие взрослые работают, где детки. И когда проводится с ребенком работа дома, объясняет родитель ребенку, что там интересно, там очень много игрушек разных, то возникает интерес.

Самое главное, чтобы малыш привык к тем взрослым, которые будут о нем заботится в отсутствии мамы и папы. А значит родителям не стоит торопиться.

Светлана Лукьянцова, педагог-психолог:

Мы рекомендуем сначала прийти маме и ребенку на прогулку, познакомиться с воспитателем, немножко поиграть с детками. Это может быть полчаса-час. И мама, не оставляя ребенка, вместе с ним может посетить группу, а потом они отправляются домой.

Такой период привыкания нужно сделать как можно более постепенным. Будьте готовы к тому, что он займет несколько дней. Мама может смело отправляться домой, когда малыш начинает надолго отвлекаться от нее и активно включаться в общение с другими детьми, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

И не забывайте: конфликты между малышами в детском саду почти неизбежны. Но именно так дети учатся отстаивать свои права или, наоборот, уступать и искать компромиссы.

Светлана Лукьянцова, педагог-психолог:

Бывают такие детки, которые не могут, находясь рядом друг с другом, не конфликтовать. Поэтому если все способы перепробовали, но ничего не получается, тогда мы, конечно можем рекомендовать просто перевести ребенка в другую группу.

Сегодня часто можно услышать мнение, что детский сад – это неизбежное зло. Родители, которые могут позволить себе домашнее воспитание, все чаще стараются оградить ребенка от шумного детского коллектива. Но большинство психологов с такой постановкой вопроса не согласны.

Светлана Лукьянцова, педагог-психолог:

Конечно же, лучше всего, чтобы ребенок посещал детское дошкольное учреждение. Потому что это первая социализация. А когда вы ведете ребенка в первый класс, идет адаптация. Ребенку будет тяжелее, если вы не посещали детский садик. А там период адаптации он уже проходил, у него уже есть опыт взаимодействия с другими. Это хорошо.