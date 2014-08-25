Фотограф Маша Стержанова: лучшие идеи для яркой и веселой детской фотосессии

Счастливый мир детства! Очаровательные улыбки и трогательные эмоции. Малыши – любимые модели фотографов. Запечатлеть непосед хоть и не просто, зато все кадры получаются невероятно живые и атмосферные. Ведь дети всегда остаются самими собой, ведут себя искренне и естественно. В такой фотоохоте главное – уловить удачный момент и настроение! Отправляйтесь в цветущий парк, лес, поле – природа – отличный вариант для маленьких супергероев!

Успех детских снимков начинается с дружбы. Подобно психологу, нужно найти подход к каждому ребенку и разузнать о его интересах заранее. Многое зависит и от возраста малыша!

Маша Стержанова, фотограф:

Если ребенок маленький, ему несколько месяцев, он постоянно спит, лучше позаботиться об интересном заднем плане. Это может быть какой-то красивый пейзаж, если мы фотографируем на улице, дома можно укутать в интересное покрывальце или однотонное полотенце. Также можно одеть красивые пенеточки, вязаные шапочки, разложить цветы-фрукты. Если постарше, то ведут себя более осознанно, поэтому говорить им как позировать и стать бесполезно, лучше получать удовольствие от съемки, вступайте с ними в диалог

Парк аттракционов или цирк – то, что нужно для карапузов. Яркие кадры вам обеспечены. Среди воздушных шаров и каруселей фотографу нужно только успеть запечатлеть восторженные лица! Отправиться на пикник – также прекрасная идея для детской фотоистории. Теплый плед, корзина фруктов и сладостей, любимая гитара, большие английские надписи, будь-то любовь, счастье – все это будет отлично смотреться в кадре!

Маша Стержанова, фотограф:

Существует множество идей, к примеру, это фотосессия в стиле LOVE-STORY, когда мальчик с девочкой идут, гуляют по аллеям за ручку, угощают друг друга сахарной ватой или поп-корном, дурачаться, прыгают. Также фотосессия переодевание в мультяшных героев . Я бы очень хотела снять фотосессию в стиле «Алиса в стране чудес» в каком-то волшебном лесу со множеством соответствующих аксессуаров, может быть даже с белым кроликом

Все малыши обожают резвиться у воды! Выбирайте для съемки озеро,фонтан, бассейн – радужные эмоции будут плескать через край!! Песчаная набережная на фото выглядит волшебно. Вовлекайте детей в игру – это эффективный способ получить хорошие кадры. Как заинтересовать капризных моделей и научить их позировать, некоторые приемы, специально для вас!

Обязательно у ребенка должна быть любимая игрушка, чтобы он был в своей атмосфере. Также ребенка можно снимать тогда, когда он это не видит, ему будет гораздо проще. Он читает, общается с бабушкой, дедушкой, друзьями, играет, бегает - тогда фотографии получаются живыми... Часто использую различные аксессуары. Специальные короны, платьишки, вязаные шапочки, кофточки, воздушные шары, мыльные пузыри, мячи, чем больше аксессуаров, которые вызывают интерес ребенка, тем лучше...

Создавать альбом с первых дней жизни – любимое хобби родителей. Важно помнить, что детей не следует снимать с высоты собственного роста, а лучше на уровне их глаз. Хорошее настроение обеспечит правильно выбранное время – когда ребенок выспался и поел – можно смело начинать съемки! Секреты семейного фотодела узнаем вместе!

Маша Стержанова, фотограф:

Фотографии получаются более живые, если снимать без вспышки, потому что вспышка убивает фактуру кожи , получается плоское изображение. Когда снимаем с живым светом фото получается более естественное и художественное . Также если вы собираетесь фотографироваться всей семьей идеальный вариант – одеться всем в одной стилистике, цветовой гамме. К примеру – полосатая одежда, у всех тельняшки. Либо папа и сын одеты в одинаковых маечках, а мама и дочка в одинаковых платьях

Спешите ловить улыбки ваших крох, ведь дети растут очень быстро, и очень важно успеть запечатлеть мгновения, которые не повторятся…