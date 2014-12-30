Дмитрий Лукашенко с семьей посетил Шкловский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в рамках акции «Наши дети»

Новости Беларуси. А в воспитанников Шкловского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 30 декабря навестил председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко. Вместе со своей семьей он приехал к детям с подарками, чтобы поздравить их с Новым годом. Воспитанникам центра достался телевизор и сладкие новогодние угощения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Мы эту традицию поддерживаем с нашей семьей. Сегодня вдвойне радостно, что мы эту традицию поддерживаем именно в родном городе. Потому что, я думаю, по всей республике дети нуждаются во внимании, даже в каких-то подарках вот такого рода. Она очень важна, потому что дети - наше будущее.

Юлия Тихонова, мама воспитанницы Шкловского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Конечно, спасибо большое. Детям нашим очень нравится, что елка и музыка, Дед Мороз, подарки. Они очень ждут этого, стихи готовят. Конечно, очень приятно. Новогоднее настроение создает, праздник.

Сейчас в центре проходят обучение и реабилитацию 130 детей с особенностями психофизического развития. Для ребят созданы максимально комфортные условия.