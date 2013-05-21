Для 8 тысяч выпускников Минска 30 мая прозвенит последний звонок

Новости Беларуси. Более 8 тысяч юных минчан скажут «до свидания» школе в нынешнем году. 30 мая для них прозвенит последний звонок, а 11 июня пройдут выпускные вечера.

Их формат останется традиционным - торжественное вручение аттестатов и развлекательная программа.

Во время проведения праздничных мероприятий запрещено пользоваться пиротехникой и китайскими фонариками. Устроить салют или фейерверк для вчерашних школьников могут только специалисты. Также будет усилена охрана общественного порядка и дежурство скорой помощи.

Кроме того, в дни проведения выпускных будет запрещена продажа спиртного не только в Минске, но в Минском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.