Девочка с ДЦП из Минска показала корреспондентам СТВ квартиру, подаренную Президентом Беларуси

Первый январский снег... Глаза Кати Мощенской светятся от счастья, с губ ни на секунду не сходит улыбка. Это благодарность ребенка всем тем, кто помог ей, как и обычным детям, почувствовать волшебный скрип снега под ногами.

11 лет назад девочка родилась со страшным диагнозом — детский церебральный паралич третьей степени. Весила малышка всего 700 граммов. Долгое время кормили кроху через специальный зонд, а свои первые шаги Катя сделала только в шесть лет. Затем последовала череда тяжелых операций.

Леонарда Мощенская, мама Кати:

В Туле прооперировались. Она была от пояса до самых пальчиков заморожена, чтобы боли все её уходили постепенно. Девочка она сама по себе крепкая, она перенесла то, что не каждый взрослый способен перенести.

В то непростое время мама Кати Леонарда Ивановна била во все колокола и просила каждого о посильной помощи. На этот зов откликнулось и СТВ. Вот уже на протяжении десяти лет мы рассказываем телезрителям историю Кати Мощенской. Тогда, в первые годы жизни девочки, мы искренне поверили только в счастливый финал.

Он и случился. Благодаря собственной силе духа и поддержке родителей Катя постепенно становилась на ноги. Появились у девочки и три заветных желания. Чтобы хоть как-то скрасить непростое детство, она мечтала о компьютере, собаке и совсем о глобальном — собственной комнате. В свои 8 лет Катя твердо решила, что помочь осуществить неосуществимое сможет только Президент.

Екатерина Мощенская:

Несколько лет назад я решилась написать телеграмму. Поздравить Александра Григорьевича с Новым годом. Ждала и верила, что она придет.

Это было действительно настоящее чудо, когда всего спустя три дня мечта девчушки обернулась явью.

Екатерина Мощенская:

В один день прекрасный — звонок в дверь. Я открываю — и тут стоит большой попугай. И держит письмо. И он мне вручил письмо от президента.

Совсем скоро у Кати появился желанный ноутбук, а в прошлом году в канун Нового Года семья Мощенских получила от Главы Государства и двухкомнатную квартиру. Теперь Катя с удовольствием проводит по дому занимательные экскурсии.

Екатерина Мощенская:

Эта моя комната. Здесь все как надо. Диван, стол, чтобы уроки делать, заниматься. Все как нужно.

Вот здесь кухня. Раньше я на старой квартире здесь уроки делала, занималась. Гостей встречала, друзей, чаем поила на кухне. Уроки делала. Сегодня у меня уже своя комната.

В благодарность за сбывшиеся мечты, в канун новогодних праздников Катя отправляет Президенту Беларуси Александру Лукашенко уже традиционную телеграмму. Этот год не стал исключением.

Екатерина Мощенская:

Я ему здоровья пожелала, поздравила с Новым Годом. С наступающим. Сейчас поздравляю со старым Новым Годом всех мамочек, папочек.

Кроме того, шесть лет назад протянула руку помощи девочке и Надежда Ермакова. От председателя Нацбанка Беларуси в своей комнате Катя хранит заветную иконку Божьей Матери.

На стенах новой квартиры семьи Мощенских сегодня фотографии всех тех, кто не смог отвернуться от чужой беды. Так, уже много лет поддерживают Катю семья Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, несколько раз в гости наведывался и певец Александр Солодуха. Правда, самые теплые слова мама девочки Леонарда Ивановна сегодня говорит самым родным людям.

Леонарда Мощенская, мама Кати:

Я благодарна и мужу. Помогали сыновья.. Старший, немного боясь, занимался, а младший очень усиленно занимался с сестренкой.

Я благодарна своей семье, что работа прошла и провелась, вам не рассказать. Очень тяжело и вспоминать не хочется. Это все мое терпение.

Сейчас Катя Мощенская ничем не отличается от обычных детей. Говорить она научилась очень рано, а благодаря ежедневным занятиям на тренажерах, девочка хорошо ходит. От болезни, как говорится, почти не осталось и следа. А ещё второклассница Катя отлично учится и мечтает уже совсем о другом.

Екатерина Мощенская:

Я хочу отучиться. Вырасти и стать врачом. Педиатром или.. Но я пока не определилась. Педиатром или врачом.

Леонарда Мощенская, мама Кати:

Все делается своими руками. Да, спасибо медицине. Они нас спасали. Без врачей мы тоже бессильны. Но остальное — все своими руками. Главное, не опускать руки.