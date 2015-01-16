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В России кошка своим теплом несколько часов согревала подброшенного ей в коробку 2-месячного ребенка

16 января 2015 10:43
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Новости России. История со счастливым концом о спасении двухмесячного малыша. Главная героиня которой, бездомная кошка Маша из российского Обнинска, попала на страницы ведущих мировых СМИ.

В «кошкин дом», которым служила обычная картонная коробка, на днях подкинули 2-месячного ребенка. Несколько часов Маша согревала малыша своим теплом и мяукала, привлекая внимание людей.

В итоге ребенка спасли. Правда, кошка не хотела его отдавать, защищая как котенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Спасение # Дети

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