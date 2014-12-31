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Республиканская акция «Наши дети» пришла в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи в Минске

31 декабря 2014 18:02
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Новости Беларуси. Новогодний подарок в рамках республиканской акции «Наши дети» получили и маленькие пациенты ожогового отделения больницы скорой медицинской помощи.

Ребят навестили победительницы международных конкурсов красоты, среди которых и Ирина Ромбальская. После театрализованного представления все ребята получили сладкие подарки и книги для рисования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Ромбальская, ведущая СТВ:
Сегодня один из самых сложных этапов, потому что это ожоговое отделение, и как раз-таки в ожоговом отделении чаще всего лежат самые маленькие детки, который попадают сюда по своей какой-то неосмотрительности. И поэтому этих детей поддержать, мне кажется, очень важно.

Ребенок:
Мне очень понравилось представление. Конфеты были вкусные. Очень приятны поздравления, и спасибо Деду Морозу, что он решил нас поздравить здесь.

# Благотворительная акция # Дети # Фотофакт # Благотворительность # Ирина Ромбальская

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