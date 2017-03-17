Детские сады: что происходит, пока взрослые на работе?

Детский сад – первый шаг вашего малыша во «взрослую» самостоятельную жизнь! Вот он помахал вам ручкой и скрылся за дверьми детского городка. А дальше – спрятанная от родительских глаз жизнь маленьких людей. Этим утром приоткроем завесу тайны и посмотрим, что происходит, пока мы, взрослые, на работе.

Детский мир – это не только игрушки и развлечения. Обязательны занятия на развитие памяти, воображения, внимания, логического мышления. Пока происходит процесс усвоения знаний, ступни ребёнка отдыхают на массажной подушке. В качестве небольшого перерыва – разминка для глаз и всего тела. А мы теперь заглянем в музыкальный зал.

Где как ни здесь можно вдоволь распеться!

Заодно можно показать себя и в ритме рок-н-ролла.

Успеть выплеснуть до конца всю энергию и проголодаться к обеду помогает настоящий банно-термальный комплекс. Занятия в бассейне укрепляют иммунитет, закаляют организм и не нагружают мышцы, связки, позвоночник. А ещё помогают стать в будущем спортсменами и чемпионами!

А вот эти три «богатыря» закаляют свой организм в парилке! Для профилактики простудных заболеваний в детском саду несколько раз в месяц прогревают в инфракрасной сауне. Приятная процедура оздоровления заканчивается гидромассажными ванночками и чаепитием. Хотя отдых отдыхом, а обед по расписанию!

Питание в детских садах подчиняется главной цели- гармоничный рост и развитие ребёнка. Возможно даже приготовление диетического и коррекционного меню по медицинским показаниям.

В программе дошкольных учреждений есть занятия с логопедом – мамы, забудьте про то, что вам придётся учить ребёнка выговаривать букву «р»! И с психологом, который проводит различные сказкотерапии и арт-терапии.

Набравшись энергии, вперёд к движению. Как говорится, «подружившись с физкультурой, гордо смотрим мы вперёд! Мы не лечимся микстурой – мы здоровы целый год!»

Вот так самостоятельно живут наши детки, пока родители на работе. Как видите, можно не волноваться!

Питание, кстати, единственная услуга в саду, которую приходится оплачивать родителям.

За дополнительную плату есть кружки хореографии и иностранного языка. Если же ваш малыш ещё очень мал, можно вместе с ним посещать группу кратковременного пребывания или материнскую школу. Там самые маленькие могут адаптироваться к детскому саду.

А вот если родители, например, желают организовать своим детям какой-либо праздник – для этого есть попечительский совет сада.

С каждым годом бюджет города на содержание ребёнка в детском саду растёт. Всё потому, что хочется окружить наших детей самым лучшим.