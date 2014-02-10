Что такое любовь в детстве и как реагировать, когда ребенок сообщает, что он влюбился

Когда один ребенок дарит свое сердце другому, то искренности детских чувств может позавидовать любой взрослый. В его жизни происходит такой же серьезный переворот, как и у человека, который первый раз идет на свидание. А само слово «любовь» имеет довольно простой смысл.

Дети:

Любовь – это когда с кем-то играешь, занимаешься танцами.

Все обнимаются.

Любовь – это когда мама и папа влюбились, например.

Несмотря на свой возраст, у наших героев уже есть свои любовные истории. И сказать, что они более, чем серьезные – ничего не сказать. Арина, например, любит своего избранника за то, что он красивый и тоже ее любит, о чем постоянно ей говорит.

Арина:

Я люблю Мишу, потому что он мой самый лучший друг. Миша такой веселый, он любит и он всегда приходит и просит, чтобы я к нему в гости пришла. Я к нему в гости прихожу, а он – ко мне. У нас дома рядом.

Данила как скромный мужчина не сильно хотел рассказывать, почему выбрал Лизу. Сказал, что она красивая и маленькая.

Данила:

Потому что я с ней дружу. Она на День рождения меня пригласила.

Скромная Катюша призналась, что в ее группе ей нравятся практически все мальчики. Но больше всего она любит Олежку.

Катюша:

Он хороший мальчик. Спит хорошо, кушает хорошо, дружит со всеми.

А Олег, в свою очередь, после долгого молчания поделился, что любит Яну.

Олег:

Потому что она меня всегда обнимает.

В возрасте от 4 до 6 лет у ребенка могут начать проявляться первые чувства к противоположному полу. При этом более неподготовленными в этой ситуации считаются не дети, а их родители, которые не знают, как себя вести со своими влюбленными чадами.

Елена Арланова, психолог:

Поддерживать ребенка в его чувствах. Если он огорчен, если он расстроен, выслушивать его. Нормальная здоровая реакция на ребенка родителей – это отзеркалить чувства его, то есть «я вижу, что ты огорчен, я вижу, что растерян, я вижу, что ты злишься». И потом задать вопрос «что случилось?» И выслушать ребенка. Чаще всего этого достаточно, чтобы ребенок как-то успокоился, начал жить дальше.

Однако бывают ситуации, когда ребенок в силу своей эмоциональности оказывается влюбчивым и не может выбрать кого-то одного. Так случилось и у Полины, которая рассказала, что ей нравятся сразу два мальчика.

Полина:

Максим и Арсений. Мне они нравятся, потому что они хорошие. Максим – он послушный мальчик. Самый послушный в нашей группе. А с Арсением я очень сильно люблю играть.

Психологи в этом случае спешат утешить родителей, комментируя, что влюбчивость – нормальный процесс. Это как с любимой игрушкой: сегодня ребенок не выпускает ее из рук, а завтра он с радостью переключается на другую. Так и с противоположным полом.

Елена Арланова, психолог:

Этап выбора, этап наблюдений, этап предпочтений. Поэтому я думаю, что стоит просто выслушивать своего ребенка, где-то поддерживать, где-то, в общем-то, выслушивать его чувства, если ему грустно, если с ним кто-то не захотел дружить, как они это говорят. Я думаю, только быть рядом и поддерживать.

В некоторых ситуациях чувства маленького человечка так и остаются безответными. К примеру, Яна рассказал, что избранник ее не любит.

Яна:

Я с ним даже на кружок хожу. А он отталкивает, когда я целуюсь с ним.

В подобных ситуациях к чувствам ребенка рекомендуется относиться с уважением, особой тонкостью и деликатностью. Ни в коем случае нельзя смеяться и шутить над ним, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Елена Арланова, психолог:

То, что переживают дети, иногда, на взгляд взрослых, кажется каким-то забавным, каким-то, может быть, не сильно значимым. Может быть, иногда мешающим им. И взрослые могут, не желая того, походя, нанести травму ребенку.

Популярная белорусская певица Влада призналась, что в детстве она была очень влюбчивой. Поэтому ей всегда приходилось переживать любовные драмы. И поделилась самым ярким впечатлением о своей первой любви.

Влада, певица:

Был замечательный мальчик Денис в детском саду. И мы с ним играли в семью. То есть мы периодически уходили от всех детей за беседку, там целовались три раза в щечку. Так мы продолжали играть на протяжении трех дней. А потом вдруг, случайно, пришла девочка, которая была на больничном. И, видимо, мой на тот момент супруг так по ней соскучился, что начал резко ухаживать за ней и абсолютно забыл про меня.

На тот момент это была настоящая трагедия. Для маленькой Влады это стало большим потрясением. Здесь можно говорить и о спонтанности детских чувств, и об их пылкости, и о короткой продолжительности.

Елена Арланова, психолог:

Я не думаю, что стоит ребенка нагружать понятием верности. Речь идет о влюбленности, речь идет о симпатии. И поэтому поддерживать ребенка в его чувствах.

Первая любовь – это очень серьезно. В этом период ребенок становится чутким и заботливым. Сложно представить более искреннего Ромео, чем пятилетний мальчик, который не умеет скрывать своих чувств. Сегодня он любит, а завтра может отказаться от своих слов. И это нормально. Нет смысла хранить верность, но говорить о настоящей любви стоит. А лучше показывать собственным примером и каждый день.