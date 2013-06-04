Что такое детская прическа, каковы ее особенности и как сделать девочке торжественную укладку

Сегодня мы отправились к лучшим мастерам города, чтобы узнать, что такое детская прическа и каковы ее особенности. Ведь давно канули в лету те времена, когда лаконичная фраза «стрижем под мальчика» давала ясное представление о том, какую прическу желает клиент. Поэтому перед визитом к мастеру нелишне точно выяснить, какую стрижку считает модной ваш ребенок.

Алексей Комаровский, парикмахер:

Чаще всего это какие-то короткие стрижки, оголенные виски, затылок, удлинение на макушке, длинные челки. Это самые частые, распространенные варианты.

Криштиану Роналду. Чаще всего, когда имеют ввиду какую-то короткую стрижку, то вспоминают про него.

Светлана Василевич, парикмахер-модельер:

Дети тоже хотят быть очень красивыми. В общем-то, технологии стрижек идентичны – что детские стрижки, что взрослые. Все зависит уже только от ухода: укладку будет делать мальчик, не будет делать.

Напомним: мужская стрижка приходит в полную негодность примерно за месяц. Поэтому возьмите себе за правило планировать свой визит к парикмахеру каждые три недели. И тогда никто не упрекнет вашего сына в небрежности внешнего вида.

Визиты девочек в парикмахерскую тоже должны быть регулярными. И не только ради кардинальной смены имиджа. Подстричь кончики раз в месяц – процедура обязательная. Даже для тех девочек, которые мечтают отрастить волосы, как у сказочной Рапунцель, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Сергей Белявский, парикмахер:

Кончики имеют свойство сечься. Если это маленькие девочки, то есть до лет 15-16 волосы тоненькие, и если кончики секутся, они начинают спутываться. А когда они спутываются, очень тяжело расчесывать. Вот тогда начинаются на самом деле проблемы для родителей, когда они не могут расчесать перед школой своих детей, заплести их. Поэтому кончики можно подрезать раз в месяц.

Как мы уже выяснили, детские и взрослые стрижки практически не отличаются друг от друга. А вот что касается торжественных причесок для девочек, здесь уже есть кардинальные отличия от укладок для взрослых.

Светлана Шатерник, парикмахер-модельер:

Детские прически должны быть очень удобные. Потому что дети бегают, они ведут подвижный образ жизни.

Самая простая и, наверное, самая популярная на сегодня прическа – это та, в основе которой самые обычные косички. Но если за дело берется настоящий мастер, даже косы получаются удивительными.

В погоне за красотой мамам нужно помнить: идти на жертвы ради укладки в юном возрасте недопустимо.

Светлана Шатерник, парикмахер-модельер:

Главное, чтобы мамы подходили к этому разумно. Не портили волос, потому что, если волос всякими электрощипцами портить, нагревать, накручивать на бигуди, нужно разумно подходить к любому вопросу.

Парикмахеры утверждают: даже повседневная прическа – это не прихоть, а необходимость для обладательниц длинных кос.

Светлана Шатерник, парикмахер-модельер:

Часто мы видим: ходят девочки с распущенным волосом. Вообще-то девочка должна быть заплетена. Волос не так ломается, не так путается, не так рвется.

Раньше вообще считалось, что на ночь, когда девочка, любая женщина ложится спать, надо волос собрать, чтобы не путался и не ломался. Потому что когда он спутывается, его очень трудно разобрать, при расчесывании мы его рвем. Понимаете, что это не может быть полезно для волос.

Торжественная укладка для девочки у профессионального парикмахера-модельера заняла не более 10 минут, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. А на очереди – еще одна юная особа.

Светлана Шатерник, парикмахер-модельер:

Девочке нужна тоже вечерняя прическа. Но так как девочка молоденькая, мы ей сделаем бантик на голове.

Собираем хвост, делаем легкий начес – и вот уже появляется что-то, сильно напоминающее озорной бант. Сделать дома такую укладку будет непросто. Но запомнить все же стоит: опытный мастер без труда повторит прическу с ваших слов. Хотя сами девочки чаще хотят быть похожими на звезд из телевизора.

Светлана Шатерник, парикмахер-модельер:

Сейчас у них очень много кумиров, у всех вкусы разные. Поэтому парикмахеру как никогда надо быть в курсе всех событий.

Главный показатель мастерства парикмахера для детей – это скорость его работы. Сидеть в кресле часами ради красоты юные дамы пока не готовы.

Светлана Шатерник, парикмахер-модельер:

Прическу хотим, а сидеть не хотим.

Последняя на сегодня девочка, которая ждет укладку, – обладательница длинных светлых волос. Ее тоже ждет особенная прическа.

Светлана Шатерник, парикмахер-модельер:

Я придумала плетение из жгутов. Когда-то это был очень модный элемент, но в моде все циклично.

Прядка за прядкой волосы укладываются в затейливый рисунок.

Светлана Шатерник, парикмахер-модельер:

Такие элементы очень легко выполнять родителям в домашних условиях, что немаловажно.

Я скручиваю жгут, подбирая прядь за прядью, присоединяю его к предыдущему, и получается у нас красивый элемент.

При определенной сноровке и опыте такая прическа тоже занимает не больше 15 минут.

Сегодняшняя работа парикмахеров убедила нас в главном: красивая прическа не всегда занимает уйму времени. Иногда достаточно 15 минут. Главное – это опыт.

Экспериментируйте, обращайтесь к профессионалам или пробуйте сделать прически своими силами. И звездный выход вашей малышки непременно будет блистательным.