Боксер Владимир Кличко и актриса Хайден Панеттьер стали родителями: девочку назвали Кайя Евдокия

Новости Украины. На днях в семье боксера и актрисы произошло радостное событие. Хайден Панеттьер родила Владимиру Кличко дочку. Малышку назвали Кайя Евдокия.

Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал Владимир. Он также сообщил, что вес девочки – 3,5 килограмма, а рост – 50 сантиметров.

Владимир Кличко:

Мы с Хайден безумно рады рождению нашей дочери Кайи Евдокии Кличко», - написал спортсмен.

История любви боксера и актрисы берет начало в 2009 году. Их знакомство началось с фраз: « Ой, ты такой большой!» – « А ты – маленькая».

« Они такие разные, но все же вместе», – говорили друзья. И удивляться было чему. Различий между ними немало: в возрасте – 13 лет, в росте – 45 сантиметров. Их отношения не воспринимали всерьез. «Малышка и гигант», – так окрестила эту парочку пресса. Они на зло всем все чаще появлялись на светских мероприятиях, а папарацци запечатлевали их то на прогулках, то во время шоппинга, то на отдыхе.

В 2011 году они расставались, но весной 2013-го воссоединились и объявили о том, что собираются пожениться.

О серьезных намерениях возлюбленных стало известно во время ток-шоу, гостьей которого стала Панеттьери. На пальце девушки красовалось кольцо. На вопрос, значит ли это, что они с Владимиром обручились, Хайден ответила: это кольцо говорит само за себя. Украшение от ювелирного дома Capri Jewelry Inc. оценили в 500 000 долларов, а бриллиант – в 6 карат.

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