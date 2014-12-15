Американский школьник заработал $72 миллиона, играя на бирже на переменах

Новости США. Ученик одной из школ Нью-Йорка сколотил целое состояние, торгуя на фондовом рынке во время школьных переменок. На заработанные деньги 17-летний Мохаммед Ислам арендовал элитную квартиру на Манхеттене, купил BMW. И в скором времени планирует получить лицензию брокера.

Издание Business Insider уже включило Мохаммеда в список «20 Under 20» (список талантливых трейдеров-подростков).

Мохаммед Ислам, школьник:

Многие молодые люди начинают свои стартапы, но я думаю, что это мыльный пузырь. А торговля на бирже и инвестиции были и будут всегда. Деньги всегда будут крутиться. Что заставляет мир вращаться? Деньги. Если деньги не крутятся, бизнес не развивается, нет инноваций, нет никакой продукции, нет роста, нет работы.

Своим вдохновителем Ислам считает американского миллиардера и основателя частных инвестиционных фондов Пола Тьюдора Джонса. В рейтинге Forbes среди самых богатых американцев Джонс занимает 108-ю позицию.

В следующем году Мохаммед и его друзья собираются поступать в колледж. Правда, учеба интересует этих ребят куда меньше, чем планы заработать миллиард долларов.

Мохаммед заинтересовался спекуляциями на бирже, когда ему было всего девять. Как работает система, мальчику показал и рассказал двоюродный брат.

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Он еще не умеет читать и не идет в школу, но уже освоил байк. За плечами мальчика республиканские и международные старты. Конкуренцию ему составляют ребята в 2-3 раза старше, но это не мешает малышу всегда входить в пятёрку лучших. На своём железном коне он разгоняется до 80 километров. Любовь к скорости привил его папа — известный мотогонщик.

За руль настоящего гоночного байка он сел раньше, чем его ровесники освоили велосипед. В свои пять Александр Фриндлендер играм в машинки предпочитает настоящую мотехнику и несколько раз в неделю оттачивает гоночное мастерство на профессиональном треке. Подробности вы узнаете из видео.