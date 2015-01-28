Актриса Мария Кожевникова родила второго сына, вес малыша – 4 кг 540 г

Новости России. 30-летняя актриса и депутат Государственной думы на днях во второй раз стала мамой.

Как сообщила Мария Кожевникова на своей странице в социальной сети, малыш появился на свет аккурат в день рождения мужа – 26 января.

Мария Кожевникова (запись в «Инстаграме»):

В нашей семье 26 января произошло счастливое событие – на свет Божий появился наш сын! Родился русским богатырем – 4540. И хотя врачи ставили дату в начале февраля, материнское сердце не обманешь. Я чувствовала, что малыш родится либо со своим братиком Иваном в один день, 19 января, либо сделает подарок папе, у которого день рождения 26 января! Сын выбрал обрадовать папу! Теперь 26 января для нас двойной праздник! Мы чувствуем себя хорошо, будем набираться сил и скоро выписываться.

Богатырь, правда, белорусский родился на неделе в Витебске.

При росте 59 сантиметров маленький Андрюша весит 6 килограммов 190 граммов. Обычно таких параметров малыши достигают спустя три месяца после рождения. Рождения такого гиганта белорусские медики не припомнят. Познакомиться с Андрюшей, вы сможете, посмотрев видео.