Женщина с весом 190 кг смогла найти любовь и стала веб-моделью

Новости Канады. В течение многих лет Гэйла Нейфельд боролась со своим телом, но теперь 52-летняя женщина (как и безумно влюбленный в нее муж) заявляет, что ее 244-сантиметровый живот стал ее самой большой ценностью. Об этом пишет портал Metro.co.uk. Теперь она уверена в себе и гордится своим громадным животом, но Гэйла Нейфельд не всегда так себя чувствовала.

52-летняя женщина утверждает, что немаленький вес в ее семье – это нормальное явление. Гэйла Нейфельд:

Моя мама, моя любимая сестра были толстыми, точно как и бабушка, и прабабушка. Она привыкла совершенно по-другому воспринимать свое тело.

Гэйла Нейфельд: Когда я училась в школе, дети показывали на меня пальцем, смеялись надо мной и говорили: «бум, бум, бум» при каждом шаге, который я делала... Мне было очень стыдно за то, что я толстая. Однако теперь Гэйла больше не стыдится. После того как первый брак распался из-за ее веса, Гэйла решила искать поддержку в Интернете и нашла группу женщин, называющих себя SSBBW (super-sized big beautiful women – с англ. Большие и красивые женщины с супер-размером). Тогда Гэйла присоединилась к форуму под названием Bulge Chat (с англ. Чат Выпуклость), где она и познакомилась со своим вторым мужем Лансом, 54-летним водителем грузовика из Канады.

Гэйла Нейфельд:

Я всегда думала, что те, кому нравятся крупные женщины, на самом деле чокнутые люди, которые живут в подвале у своей мамы, но я была абсолютно неправа. И теперь Гэйла не только наслаждается счастливым браком (и, видимо, здоровой половой жизнью) с Лансом. У нее сложилась успешная карьера веб-модели. На самом деле Гэйла осознала, что ее 2,5-метровый живот особо привлекателен для некоторых мужчин.

Гэйла с гордостью заявляет:

Они говорят мне, что мой живот идеален. Они говорят, что он ничем не испорчен, на нем нет шрамов, и что им нравится его форма. Некоторые крупные женщины имеют двойной слой жира или «двухуровневый» живот, но у меня он цельный. Это действительно привлекает многих мужчин. Перед Гэйлой стоит множество проблем со здоровьем – в том числе артрит и нарушение функций щитовидной железы. Ей приходится использовать скутер, чтобы передвигаться, и заказывать два места в самолете. Несмотря на это, женщина говорит, что никогда не была настолько счастливой.