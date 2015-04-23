Женщина с весом 190 кг смогла найти любовь и стала веб-моделью
Новости Канады. В течение многих лет Гэйла Нейфельд боролась со своим телом, но теперь 52-летняя женщина (как и безумно влюбленный в нее муж) заявляет, что ее 244-сантиметровый живот стал ее самой большой ценностью. Об этом пишет портал Metro.co.uk.
Теперь она уверена в себе и гордится своим громадным животом, но Гэйла Нейфельд не всегда так себя чувствовала.
52-летняя женщина утверждает, что немаленький вес в ее семье – это нормальное явление.
Гэйла Нейфельд:
Моя мама, моя любимая сестра были толстыми, точно как и бабушка, и прабабушка.
Она привыкла совершенно по-другому воспринимать свое тело.
Гэйла Нейфельд:
Когда я училась в школе, дети показывали на меня пальцем, смеялись надо мной и говорили: «бум, бум, бум» при каждом шаге, который я делала... Мне было очень стыдно за то, что я толстая.
Однако теперь Гэйла больше не стыдится.
После того как первый брак распался из-за ее веса, Гэйла решила искать поддержку в Интернете и нашла группу женщин, называющих себя SSBBW (super-sized big beautiful women – с англ. Большие и красивые женщины с супер-размером).
Тогда Гэйла присоединилась к форуму под названием Bulge Chat (с англ. Чат Выпуклость), где она и познакомилась со своим вторым мужем Лансом, 54-летним водителем грузовика из Канады.
Гэйла Нейфельд:
Я всегда думала, что те, кому нравятся крупные женщины, на самом деле чокнутые люди, которые живут в подвале у своей мамы, но я была абсолютно неправа.
И теперь Гэйла не только наслаждается счастливым браком (и, видимо, здоровой половой жизнью) с Лансом. У нее сложилась успешная карьера веб-модели.
На самом деле Гэйла осознала, что ее 2,5-метровый живот особо привлекателен для некоторых мужчин.
Гэйла с гордостью заявляет:
Они говорят мне, что мой живот идеален. Они говорят, что он ничем не испорчен, на нем нет шрамов, и что им нравится его форма. Некоторые крупные женщины имеют двойной слой жира или «двухуровневый» живот, но у меня он цельный. Это действительно привлекает многих мужчин.
Перед Гэйлой стоит множество проблем со здоровьем – в том числе артрит и нарушение функций щитовидной железы. Ей приходится использовать скутер, чтобы передвигаться, и заказывать два места в самолете. Несмотря на это, женщина говорит, что никогда не была настолько счастливой.
Гэйла Нейфельд:
Я не позволила миру диктовать мне, как я должна выглядеть, и кем я должна быть. Научившись позитивно относиться к телу, я сама могу решать, кем мне быть, и теперь наслаждаюсь жизнью.
Я не собираюсь говорить вам, что у меня не бывает плохих дней, и что не хочу похудеть время от времени, но в основном мне просто нравится быть собой...
Надо любить себя такими, какие вы есть.