Малыш-богатырь с весом в 6 кг 190 г и ростом 59 см родился в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске родился настоящий богатырь. Вес мальчика – 6 килограммов 190 граммов, а рост – 59 сантиметров. Рождения такого гиганта белорусские медики не припомнят. Обычно таких параметров дети достигают к трехмесячному возрасту.

Для мамы малыша это уже третий ребенок. Кстати, вместе с таким большим подарком судьбы родители получат и приятный бонус от государства – «семейный капитал» в размере 10 тысяч долларов.

Иван Сахаров:

Для малыша мы приобрели маленькую кроватку, чтобы нам было поудобней с ним тут сражаться. Вот у него есть большая кровать. И вот здесь мама будет с ним жить первое время. Это будет их комнатка.

Жену Юлию Иван из роддома будет встречать уже в третий раз. 10 лет назад на свет появился первый ребенок – Арина. Спустя 7 лет – Вадим. Теперь вот новый член семьи – Андрюша.

Арина Сахарова:

Сейчас я часто смотрела за Вадюхой. И за Андрюшкой тоже буду смотреть. Помогать маме.

Иван Сахаров:

Детки – это прекрасно. Детей мы любим. Три – значит три. У нас, получается, два богатыря. Этот был 5100, а тот – 6200. То есть идут только вверх. Молодцы мальцы.

Мальчишки действительно богатыри. Особенно младший. Он, пожалуй, весовой рекордсмен в стране.

При росте 59 сантиметров маленький Андрюша весит 6 килограммов 190 граммов. Обычно таких параметров малыши достигают спустя три месяца после рождения.

Кстати, кроме сына-богатыря от государства родители получат и внушительный материнский капитал – 10 тысяч долларов.

Юлия Сахарова, многодетная мама:

Приятная неожиданность. Мы же не знали, когда забеременели, об этом. Потом вот так вот. Такой сюрприз приятный, безусловно. Но папе тоже надо стараться теперь.

Малыш Юлии вошел в те 8-10% деток-тяжеловесов. Таковыми врачи считают новорожденных, вес которых больше четырех килограммов. Кстати, маленький Андрюша появился на свет естественным путем.

Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического родильного дома:

Малыш родился в удовлетворительном состоянии. С оценкой по шкале Обгар 8-9 баллов. Мама также чувствует себя удовлетворительно. Осложнений никаких не было. Роды прошли также без осложнений. На сегодняшний день в нашем роддоме столь крупный ребенок родился впервые.

В мире дети-тяжеловесы рождаются достаточно редко.

Самым крупным новорожденным стал итальянский мальчик с весом 10 килограммов 200 граммов, появившийся на свет в 1955 году. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. А пять лет назад в Индонезии родился почти 9-килограммовый малыш.

А вот отечественные медики говорят, что не припомнят такого случая. Ведь предыдущий белорусский рекордсмен был легче на 90 граммов. Причем и он тоже родился в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.