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Заправка для электромобилей откроется в Минске до конца 2013 года

26 августа 2013 17:56
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Новости Беларуси. Первая заправка для электромобилей откроется в столице до конца года. Ее оборудуют на базе обычной заправки. Пока такую услугу в Минске предложит всего одна станция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, электромобили довольно широко используются в мире. Есть перспективы и для Беларуси. Это  экологичный вид транспорта, который не загрязняет окружающую среду. Да и заправка дешевле, чем обычное топливо. Пока неясно, на каких клиентов рассчитана новая услуга. Поэтому пока заправка будет работать в экспериментальном режиме.

# Автозаправки в Беларуси # авто

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