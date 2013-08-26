Заправка для электромобилей откроется в Минске до конца 2013 года

Новости Беларуси. Первая заправка для электромобилей откроется в столице до конца года. Ее оборудуют на базе обычной заправки. Пока такую услугу в Минске предложит всего одна станция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, электромобили довольно широко используются в мире. Есть перспективы и для Беларуси. Это экологичный вид транспорта, который не загрязняет окружающую среду. Да и заправка дешевле, чем обычное топливо. Пока неясно, на каких клиентов рассчитана новая услуга. Поэтому пока заправка будет работать в экспериментальном режиме.