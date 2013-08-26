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В Украине легковушка с белорусом за рулем столкнулась с микроавтобусом. Погиб 6-летний мальчик, ранены 11 человек

26 августа 2013 10:10
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Новости Украины. ДТП в Украине с участием белоруса. Авария произошла в Полтавской области на трассе Борисполь – Запорожье. Легковушка, которой управлял гражданин нашей страны, столкнулась с микроавтобусом. Затем обе машины съехали в кювет и перевернулись.

Погиб 6-летний мальчик, ехавший в микроавтобусе, травмы получили еще двое детей и девять взрослых пассажиров. Белорус не пострадал.

По предварительной версии, авария произошла по вине водителя легковушки – он превысил скорость. Сейчас идет следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Украине

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