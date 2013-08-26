На трассе М1 столкнулись фура и грузовик. От удара автопоезд опрокинулся

Новости Беларуси. К счастью, в этом ДТП оба водителя отделались лёгкими травмами. Авария произошла утром 24 августа в нескольких километрах от деревни Черни Брестского района.

Управление МЧС по Брестской области:

Работники МЧС производили смыв легковоспламеняющихся жидкостей с проезжей части, работы по разгрузке прицепа, а так же по установке в транспортное положение тягача и прицепа (кран 50 тонн).



Трасса «М-1» – главная транспортная артерия страны. И, к сожалению, аварии на этом участке пути – не редкость. Крупное ДТП этой зимой остановило движение через пункт взимания сборов «Федьковичи» на трассе М1. В итоге на скользкой дороге в тумане столкнулись 23 машины, из которых 8 большегрузов и 15 – легковых. ДТП возникло из-за того, что водители не учли погодные условия: над Брестом и пригородом после сильного снегопада навис густой туман (смотрите видео).

Весной на трассе М1 в направлении Бреста легковой автомобиль врезался в микроавтобус. Водитель легковушки не справился с управлением – машина вылетела на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с микроавтобусом. В результате погибли два человека – водитель легковушки и пассажир маршрутки.