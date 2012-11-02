Замена старых светофоров на улицах Минска привела к аварии

Новости Минска. Перекрёсток улиц Киселёва и Красная временно стал нерегулируемым. Старые ламповые светофоры сняли с осветительных мачт. Вместо них уже разместили несколько новых — светодиодных. Правда, пока не подключили.

Водители вспоминают правила проезда перекрёстков, а пешеходам неразбериха на дороге придала ускорение. Подключать трехглазых регулировщиков начали уже сегодня. Но сутки без световых сигналов показали, что минчане не ориентируются в дорожных обозначениях и знаках. Как результат — ряд мелких ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.