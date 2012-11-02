Прямой эфир

Замена старых светофоров на улицах Минска привела к аварии

02 ноября 2012 18:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Перекрёсток улиц Киселёва и Красная временно стал нерегулируемым. Старые ламповые светофоры сняли с осветительных мачт. Вместо них уже разместили несколько новых — светодиодных. Правда, пока не подключили.

Водители вспоминают правила проезда перекрёстков, а пешеходам  неразбериха на дороге придала ускорение. Подключать трехглазых регулировщиков начали уже сегодня. Но сутки без световых сигналов показали, что минчане не ориентируются в дорожных обозначениях и знаках. Как результат — ряд мелких ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто

Другие новости рубрики

Все новости
02 ноября 2012 18:32

Переворот с кульбитом в автотренажёре мог совершить любой водитель, проезжающий в районе проспекта Дзержинского

02 ноября 2012 07:41

На границе Мексики и США джип с нелегалами застрял на четырехметровом заборе

02 ноября 2012 04:54

Страшное ДТП в Крупском районе. У минивена снесло бампер