За избиение лихача на «Ауди» водителя «Форда» ждет арест или штраф

Новости Беларуси. 7 октября на официальном сайте интернет-проекта минской милиции «Перехват» появилось видео, вызвавшее общественный резонанс не только в Республике Беларусь, но и за её пределами. Речь идёт о драке автомобилистов, которая произошла 6 октября на улице Некрасова в Минске. Тода видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал на улице Некрасова в Минске недопустимое поведение водителей. На записи видно, что около 12.30 «Ауди А4» выехал на полосу встречного движения, потом совершил опасный обгон «Форда». На перекрестке с улицей Беды из последней машины вышли двое мужчин, направились к «Ауди» и, открыв двери, начали избивать водителя. В какой-то момент водитель «Ауди» брызнул спреем в одного из нападавших. Тот вернулся в «Форд», достал молоток и погнался за жертвой - водитель «Ауди» предусмотрительно выбежал из своей машины.

Участники дорожного инцидента будут привлечены к ответственности, сообщили в милиции. Так, водитель «Ауди» за выезд на полосу лишён водительского удостоверения встречного движения сроком на полтора. Согласно ст. 9.1. Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Умышленное причинение телесного повреждения» напавшие на водителя «Ауди» отец и сын либо выплатят штраф в размере от 10 до 30 базовых величин, либо получат до 15 суток административного ареста. На данный момент материалы в отношении нападавших направлены в суд Советского района города Минска.

Александр Ластовский, автор интернет-проекта «Перехват», пресс-секретарь минской милиции:

Это наказание еще раз доказывает, что интернет-проект минской милиции «Перехват» полезен не только для сбора информации, но и для наведения порядка на улицах города. К сожалению, «кулачное возмездие» не редкость. Давайте будем решать конфликты цивилизованным образом – одинаковые возможности для всех предоставляет сайт интернет-проекта «Перехват»! Чтобы справедливость восторжествовала, надо помнить ряд основных правил, по которым действует эксперимент.