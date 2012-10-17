Белорус, скрывавшийся после смертельного ДТП 14 лет, задержан в аэропорту «Шереметьево»

Новости Беларуси. Белорус, совершивший в 1998 году тяжкое дорожно-транспортное происшествие, арестован Интерполом в аэропорту «Шереметьево». Он был признан виновным в ДТП, в котором один человек погиб, другой получил тяжкие телесные повреждения. Подсудимый скрылся еще до вынесения приговора и все это время был в международном розыске. Сейчас в России решается вопрос об экстрадиции задержанного.

Страшную аварию 14-летней давности Виктор Анатольевич все эти годы старался забыть как кошмарный сон. В том ДТП погиб его друг, который был за рулем. Сам Виктор очнулся в больнице лишь на третьи сутки.

Виктор Корженевский, пострадавший:

Навстречу выехал джип, произошло лобовое столкновение. Из материалов дела узнал, что виновен, конечно, водитель джипа, он пошел на обгон на участке под горку, где запрещен обгон. Приятель мой погиб сразу, на месте, а я оказался в больнице.

7 месяцев в больнице с тяжелыми травмами. Авария наложила отпечаток и на будущее. Во время лечения Виктору пришлось отказаться от работы в милиции и искать другую профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Виктор Корженевский, пострадавший:

Два перелома ноги, 9 ребер, сотрясение мозга. Очнулся, как говорится.

Тогда служил в определенных органах, но комиссовали, потерял работу.

Обвиняемый Маркаров за руль в роковой день сел без прав, правила нарушил. Но надежды на благоприятный исход подсудимый не оставлял. Даже предлагал купить квартиру жене погибшего водителя и ее несовершеннолетнему сыну.

Обвиняемый пустился в бега средь бела дня прямо из зала суда. На очередном заседании он понял: остаться на свободе не удастся. Пока суд отправился в совещательную комнату, он скрылся. Когда судья вернулась, выносить приговор было уже некому.

Беглеца объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Оказалось, Маркаров (в прошлом – Маркиросян) уже был судим в России. Последние 12 лет белорусский суд отслеживал его перемещение. Его задерживали и в Германии, и в Финляндии, но отпускали. Видимо, помогал статус беженца. И вот в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке вылететь во Франкфурт он оказался в руках российских правоохранителей.

Геннадий Богачев, дежурный офицер пресс-центра МВД России:

14 октября данный гражданин был задержан сотрудниками Линейного управления МВД России аэропорта «Шереметьево» при попытке вылететь в Германию. В настоящий момент решается вопрос о его передаче пограничным органам Республики Беларусь.

Материальный ущерб пострадавшим из-за границы Маркаров все-таки возместил. После экстрадиции он вернется в Беларусь отбывать наказание. По приговору суда – это полтора года лишения свободы. В бегах он был в 8 раз больше этого срока.

Виктор Корженевский, пострадавший:

Ты совершил, ты должен отплатить людям, которым ты принес зло. Ты назад это все не вернешь, но должен понести наказание. Большое или маленькое – это решает суд.