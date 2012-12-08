За 10 тысяч рублей в месяц минчанам очистят пространство вокруг личного авто

Новости Минска. Автомобилистам поступило заманчивое предложение. По правилам, каждый водитель зимой должен убирать территорию у своей машины в радиусе одного метра. Но, зачастую, владельцам автомобилей просто некогда этим заниматься.

Жилищные службы города придумали, как решить проблему - за символическую плату места для авто освободят рабочие. За 10 тысяч рублей можно обеспечить себя чистой парковкой на целый месяц. Такой компромисс заинтересовал уже около 600 водителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Андреев, заместитель директора по благоустройству ЖРЭО Первомайского района:

Каждый водитель может обратиться в КУП ЖРЭО для заключения договора на уборку парковочного места.