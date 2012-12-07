В Гродно прямо на пешеходном переходе «Жигули» сбили третьеклассника

Новости Беларуси. Днём 6 декабря прямо на пешеходном переходе 9-летнего мальчика сбили «Жигули».

Как сообщил AUTO.TUT.BY старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома, мальчик упал на рюкзак, что смягчило удар и, возможно, спасло ему жизнь. Ребёнок госпитализирован.

Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Мальчик с приятелем возвращался из школы домой. Пересечь улицу Ольги Соломовой ребята решили в районе новой АЗС. Со стороны этой станции на правую полосу поворачивал микроавтобус – его водитель перед пешеходным переходом остановился. Мальчики бросились через проезжую часть. Один успел проскочить, а второго ребенка сбил двигавшийся по левой полосе в сторону улицы Суворова автомобиль «Жигули». Рюкзак, на который упал мальчик, сыграл роль амортизатора.