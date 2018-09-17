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«И лишение до двух лет»: какой штраф грозит за неиспользование детского автокресла?

17 сентября 2018 08:41
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Дмитрий Волотко, автомобильный эксперт:
Сегодня мы выясним: зачем и почему мы должны использовать детские автокресла для наших детей. Это вопрос безопасности.

По статистике, во время движения в городе, если ваш ребёнок находится в кресле, вероятность получения им травм стремится к нулю, поэтому не пренебрегайте автокреслами, используйте их! Это очень важно.

Если вас сотрудник ГАИ остановит в первый раз, то вы заплатите до 98 рублей, второй раз до 196 рублей, ну, а если ваш ребёнок получил травмы, когда находился вне кресла, то и лишение до двух лет.

Зачем необходимо использовать детские автокресла? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Автомобили # авто # Дмитрий Волотко # Фотофакт # Автомобили

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