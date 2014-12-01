Въезд на территорию Верхнего города в Минске со 2 декабря станет платным

Новости Беларуси. Въезд на территорию Верхнего города станет платным. Освободить от наплыва автомобилистов квартал в границах улиц Максима Богдановича, Интернациональной, Торговой и площади Свободы обещает автоматизированная система взимания платы за стоянку.

Новые паркоматы уже установлены и начнут работу 2 декабря. В планах на 2015 год оснастить такими устройствами район улиц Интернациональной, Комсомольской и Революционной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Буйко, директор ГУ «Парковки столицы»:

Четко следит за числом автомобилей на парковке, не допускает сюда автотранспорт в случае отсутствия свободных парковочных мест.