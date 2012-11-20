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Водитель БМВ снес столб в Минске. С серьезными травмами он доставлен в больницу

20 ноября 2012 07:14
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Новости Минска. Автомобиль БМВ 19 ноября утром врезался в столб на улице  Герасименко. Водитель выехал на полосу встречного движения и едва разминулся с грузовиком. На большой скорости нарушитель не справился с управлением, его машину выбросило за пределы проезжей части. 

Владелец легковушки получил  серьёзные травмы, его доставили   в больницу. Пассажирам  БМВ первую медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

По предварительным данным, водитель был пьян, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Лавкет, старший инспектор ДПС ОГАИ Заводского РУВД:
Первоначальное объяснение водителя: здесь поворот дороги идет, он выехал на встречную полосу, навстречу ехала грузовая машина, ему ничего не оставалось, как выворачивать в свою полосу, не справился с управлением, выехал на пределы проезжей части и осуществил наезд на осветительную мачту.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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