Водитель БМВ снес столб в Минске. С серьезными травмами он доставлен в больницу

Новости Минска. Автомобиль БМВ 19 ноября утром врезался в столб на улице Герасименко. Водитель выехал на полосу встречного движения и едва разминулся с грузовиком. На большой скорости нарушитель не справился с управлением, его машину выбросило за пределы проезжей части.

Владелец легковушки получил серьёзные травмы, его доставили в больницу. Пассажирам БМВ первую медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

По предварительным данным, водитель был пьян, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Лавкет, старший инспектор ДПС ОГАИ Заводского РУВД:

Первоначальное объяснение водителя: здесь поворот дороги идет, он выехал на встречную полосу, навстречу ехала грузовая машина, ему ничего не оставалось, как выворачивать в свою полосу, не справился с управлением, выехал на пределы проезжей части и осуществил наезд на осветительную мачту.