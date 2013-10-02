Во Фрунзенском районе Минска автомобиль снова сбил школьника. Ребенок оказался в больнице

Новости Беларуси. В Минске вновь школьник оказался под колесами автомобиля. Произошло это в утренний час пик в спальном микрорайоне на ул. Аладовых между двумя пешеходными переходами. Очевидец утверждает, что мальчик резко выбежал на дорогу – прямо напротив места ДТП расположен выход из двора и детской площадки. За рулем автомобиля находилась женщина.

Мальчика увезла «скорая».

Елена Волчек, старший инспектор агитации и пропаганды ОГАИ Фрунзенского района Минска:

Водитель 1965 года рождения управляла «Rav4». Двигалась она без нарушений правил дорожного движения и неожиданно, по ее словам, выбежал ребенок. Она прибегнула к экстренному торможению, но избежать наезда не представилось возможным.

Ребенок 2005 года рождения, который без сопровождения взрослых в своем возрасте направлялся в школу, которая находится от дома его местопроживания в 4 километрах.

Минчанин:

Постоянно люди перебегают здесь. И дети тоже. Каждый день перебегают, потому что дома здесь, а пешеходный в другом месте. Остановка там. Сюда идут и перебегают.

Год назад, в ноябре, в столице произошла подобная трагедия с третьеклассником: 9-летнего мальчика сбили рядом со школой в этом же, Фрунзенском районе. Ребенок погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.