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29-летняя женщина погибла в результате лобового столкновения двух машин в Слуцком районе

26 января 2015 13:50
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Новости Беларуси. Гололедица и чрезмерная самоуверенность водителей способствовали увеличению количества аварий в столичном регионе. За выходные на дорогах области пострадали 6 человек. Не обошлось и без жертв.

29-летняя пассажирка погибла в результате лобового столкновения двух машин в Слуцком районе. Трагедия произошла на трассе Минск –Микашевичи.

Водитель легковушки, где находилась молодая женщина, не удержал руль, и машина вылетела на встречную полосу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Госавтоинспекция области еще раз напоминает водителям следить за изменениями погоды и не превышать скорость.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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