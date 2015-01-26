29-летняя женщина погибла в результате лобового столкновения двух машин в Слуцком районе

Новости Беларуси. Гололедица и чрезмерная самоуверенность водителей способствовали увеличению количества аварий в столичном регионе. За выходные на дорогах области пострадали 6 человек. Не обошлось и без жертв.

29-летняя пассажирка погибла в результате лобового столкновения двух машин в Слуцком районе. Трагедия произошла на трассе Минск –Микашевичи.

Водитель легковушки, где находилась молодая женщина, не удержал руль, и машина вылетела на встречную полосу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Госавтоинспекция области еще раз напоминает водителям следить за изменениями погоды и не превышать скорость.