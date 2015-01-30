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Трое граждан Узбекистана погибли в страшной аварии в Быховском районе

30 января 2015 10:09
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Новости Беларуси. Трагедия произошла сегодня около 11 часов. По предварительной информации, на трассе Могилев-Гомель водитель Chevrolet не справился с управлением.

Автомобиль столкнулся с Opel Vivara, двигавшимся во встречном направлении.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:
Благодаря профессиональным действиям заместителя начальника Быховского РОЧС проезжавшего в этот момент по дороге и другим участникам дорожного движения, возгорание удалось ликвидировать в кротчайшие сроки. Кроме того, спасателем была оказана первая медицинская помощь пострадавшим. В момент столкновения в автомобиле Chevrolet находилось пять человек: три пассажира 1977, 1975 и 1980 года рождения, находившееся на заднем сидении, погибли на месте происшествия.

Водитель и еще один пассажир доставлены в больницу. Водитель автомобиля Opel Vivara не пострадал.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несколько дней назад в результате лобового столкновения двух машин в Слуцком районе погибла 29-летняя пассажирка. Авария произошла на трассе Минск – Микашевичи. Водитель легковушки, где находилась молодая женщина, не удержал руль, и машина вылетела на встречную полосу (смотрите видео).

# авто # Фотофакт # Авария в Могилевской области

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