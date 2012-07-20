VII белорусский автокруиз «Минск – Могилев. Бросок на восток» стартовал 20 июля. В путь отправилась колонна из 17 автомобилей

Новости Беларуси. Седьмой белорусский авто-круиз «Минск-Могилев. Бросок на восток» стартует 20 июля. Каждый раз пробег приурочен памятным датам. В этом году он посвящен 200-летию Отечественной войны 1812 года и 68-ой годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Утром участники автопробега и ветераны возложили венки к Вечному огню на столичной площади Победы.

Александр Метла, директор благотворительного фонда «Память Афгана»:

На маршруте будут встречать афганцы, будут небольшие импровизированные митинги, и, конечно, расскажут о машинах, о том, ради чего это делается. В эти июльские дни, как бы мы ни хотели, возвращаемся к событиям освобождения и защиты Беларуси, потому что Могилев в 1941 году в июльские дни еще держался, был примером мужества и героизма.

Участники автокруиза:

Настроение прекрасное. Это уже седьмой автокруиз, в котором мы участвуем. Маршрут как всегда выбран удачно.

Это популяризация автотуризма, это интересно.

Колонна автомобилей отправилась далее по историческим и культурным местам Минской и Могилевской областей. Всего им предстоит пройти 700 километров. Участники почтят память героев легендарной битвы на реке Березина, побывают в мемориальном комплексе «Буйническое поле» и в этнографической деревне Буйничи. Завершится автокруиз 22 июля в Могилеве выставкой автомобилей и концертом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.