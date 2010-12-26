Как превратить обычный «Ситроен С2» в раллийный болид?

Если сам по себе «Ситроен С2» мужчин вряд ли может чем-то удивить, то слово «раллийный» в корне меняет дело. Именно гоночная сущность этого малыша и привлекла наше внимание.

Дмитрий Якимахо, гонщик:

Говорить о переделке не совсем правильно. Потому что отличие именно этой профессиональной гоночной версии в том, что автомобиль построен изначально как гоночный, со всеми правилами FIA. Правильно подобраны и сбалансированы части.

Начинается все с полной разборки машины-донора, и лишь затем в процессе долгого и упорного труда происходит рождение гоночной машины. Причем постройка должна проходить в строгом соответствии с омологацией. Это толстенная брошюра, страниц на 200, четко прописывающая все требования, которым должна соответствовать каждая деталь автомобиля. Иначе, говоря, простым языком, машина не пройдет сертификацию.

Кроме технических тонкостей, особое внимание уделяется системам безопасности. Ведь это не гонки на «Плэйстэйшн», где в случае аварии можно просто перезагрузить игру. В реальных условиях такие системы, как каркас безопасности, система пожаротушения, 5-точечные ремни безопасности и специальная система защиты шеи и головы позволяют выжить гонщикам даже при авариях на скоростях свыше 100 км/ч.

Но пора проверить раллийный «С2» в боевых условиях. А для этого придется надеть всю экипировку.

Сергей Мурашко, тест-пилот «Автопанорамы»:

Процедура экипировки похожа на подготовку к полету в космос. Столько всего нужно соблюсти: одеть, пристегнуть. Это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Да и сама посадка в машину не так проста, как кажется. Из-за каркаса безопасности залазить сюда довольно тяжело. Да и ремни безопасности не так просто пристегиваются. Нужно потренироваться, прежде чем это делать.

И тут же сталкиваемся с особенностью раллийной машины. Двигатель таких болидов расчитан на работу на высоких оборотах, поэтому тронуться с места, как на обычном автомобиле, не получается. Обороты приходится держать на уровне хотя бы трех тысяч, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Тогда можно стартовать.

Как только мы немного адаптировались, каждое нажатие на педаль газа приносило столько эмоций, что все остальное отходило на второй план.

Отсутствие шумоизоляции еще больше добавляло в кровь адреналина. И единственное, что заставляло нас хоть иногда снимать ногу с правой педали – это скользкое полотно дороги.

Подвеска болида настолько энергоемкая, что те ямы, которые обычной машине могут «сделать больно», спортивный снаряд пролетает, лишь немного подрагивая кузовом. Такая подвеска может выдерживать сильные удары, ведь в ходе гонки раллийные автомобили иногда взлетают на дорожных трамплинах и приземляются с высоты в несколько метров. И задача ходовой поглотить всю энергию приземления, чтобы на большой скорости пилот не потерял управление болидом.

А если добавить отлично настроенный двигатель, спортивную коробку передач и оптимальную развесовку по осям, то получим раллийный «С2», который может участвовать в соревнованиях мирового уровня.

Мы уверены, что для тех, кто хоть что-то понимает в автоспорте, вождение такого экземпляра доставит не меньше восторга и удовольствия, чем, скажем, прыжки с парашютом. Однако выжать из этой торпеды максимум не так-то просто. И дело совсем не в том, что машина на это не способна.

Дмитрий Якимахо, гонщик:

В первой гонке мы поняли, что наша команда на сегодняшний день к этой машине не готова. Нужно полностью переучиваться. У нас все другое.

Необходимо тренироваться, готовиться к ней.

Даже элементарное чтение стенограммы штурманом и то, другое. А это для тех, кто понимает, очень важный фактор.

На нас не давил груз ответственности за результат, поэтому мы катались в свое удовольствие. А когда на трассе счет идет на секунды и соперники буквально наступают на пятки, то гонка превращается в трудоемкий процесс, требующий от команды максимальной концентрации и полной отдачи. Ведь сама гонка – это лишь верхушка айсберга.

Основная подготовка, настройка и обслуживание болида, как правило, скрыта от глаз зрителей, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». А ведь именно эта «подводная часть льдины» и занимает основное время и опустошает кошелек. И если вдруг вам со стороны кажется, что ничего особенного в этом нет, просто сел и поехал, то добро пожаловать на ралли, возможно, тогда вы поймете почему, именно этот вид гонок считается самым сложным.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY