Рейсовый автобус столкнулся с микроавтобусом в Красноярском крае: 11 человек погибли, 9 травмированы

Новости России. Страшное ДТП в России. В Красноярском крае на федеральной трассе столкнулись рейсовый пассажирский автобус и микроавтобус. Жертвами аварии стали, по меньшей мере 11 человек. Еще 9 пассажиров попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Состояние большинства крайне тяжелое. Врачи в буквальном смысле сражаются за их жизни.

На месте трагедии продолжают работу спасатели и полиция, а также десятки единиц пожарной техники. Движение по шоссе ограничено.

Выясняются детали автокатастрофы. Пока же известно лишь то, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.