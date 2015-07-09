Компания молодых людей разбилась под Ганцевичами после отдыха на природе

Наталия Архипова, инспектор ОАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Все участники данного ДТП были пристегнуты, именно это и спасло жизни троих ребят. Если бы стойка автомобиля не задела голову водителя, возможно, он тоже остался бы жив. Транспортное средство искорежено настолько, что его марка с трудом различима. Технический осмотр не пройден, страховое свидетельство не установлено, на автомобиле установлен зимний комплект шин. Этому событию словно «по злому року» предшествовала цепочка следующих событий: установлено, что водитель практически не имел стажа управления, он только 26 мая этого года получил водительское удостоверение, через два дня после получения прав приобрел вышеуказанное транспортное средство, далее – отдых на природе, и молодой человек прямо говоря «собственноручно лишил себя жизни», подвергнул опасности здоровье и жизни своих друзей».