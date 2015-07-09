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Компания молодых людей разбилась под Ганцевичами после отдыха на природе

09 июля 2015 17:51
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Новости Беларуси. Трагедия в Ганцевичском районе. Около двух часов ночи возле деревни Будча 22-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля «Опель-Вектра», превысил скорость и не справился с управлением.

Машина съехала в кювет и продолжила движение еще несколько десятков метров, сшибая на своем пути деревья, пока не перевернулась. 

Водитель погиб на месте. Двое 18-летних пассажиров получили травмы.

Компания молодых людей разбилась под Ганцевичами после отдыха на природе -1

Наталия Архипова, инспектор ОАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома:
Все участники данного ДТП были пристегнуты, именно это и спасло жизни троих ребят. Если бы стойка автомобиля не задела голову водителя, возможно, он тоже остался бы жив. Транспортное средство искорежено настолько, что его марка  с трудом различима. Технический осмотр не пройден, страховое свидетельство не установлено, на автомобиле установлен зимний комплект шин.  Этому событию словно «по злому року» предшествовала цепочка следующих событий: установлено, что водитель практически не имел стажа управления, он только 26 мая этого года получил водительское удостоверение, через два дня после получения прав приобрел вышеуказанное транспортное средство, далее – отдых на природе, и молодой человек прямо говоря «собственноручно лишил себя жизни», подвергнул опасности здоровье и жизни своих друзей».

# авто # Авария в Брестской области # Фотофакт # Наталия Архипова

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