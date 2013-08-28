В Витебском районе лоб в лоб столкнулись 2 легковушки, в результате чего одна оказалась под другой

Новости Беларуси. В Витебском районе автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель, врезался в легковушку. Причем оба автомобиля врезались в дорожное ограждение, и один частично оказался под колесами другого.

В одной из машин зажало водителя – 34-летнюю женщину. Ее освобождали с помощью гидравлического инструмента. Затем отвезли в больницу с серьезными травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виновник аварии будет лишен водительского удостоверения на три года и выплатит штраф. К слову, с этого дня в Беларуси ужесточаются санкции против водителей-бесправников, а с октября — ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

ДТП произошло здесь, на кольцевой развязке под Витебском. Пьяный водитель должен был проехать по кругу, однако он этого не сделал и проложил путь напрямик. Остановилась машина лишь после столкновения с другим автомобилем. В нем находились супружеская пара и двое детей.

Андрей Вармаховский, пострадавший:

Мы ехали из Минска. Подъезжая просто-напросто к кольцу, я супруге сказал: «Оля, мы едем прямо». Собственно, все, что я последнее видел. Потом я уже проснулся, когда вокруг были пожарные, «скорая».

Андрей Вармаховский эту ночь еще долго не забудет. Вместе с женой и детьми возвращался из Минска. Ничего не предвещало беды. И тут, буквально в десятке километров от дома, в них врезался непонятно откуда вылетевший автомобиль.

10-летняя Полина и 5-летний Глеб не пострадали. Дети были пристегнуты ремнями безопасности. Удар пришелся на водительскую сторону. Супругу Андрея, сидевшую за рулем, удалось извлечь из покареженной машины лишь спасателям, с помощью специнструмента.

Евгений Семенов, заведующий отделением нейрохирургии Витебской областной клинической больницы:

Пациентка сегодня переведена в отделение нейрохирургии. Чувствует себя неплохо. Угрожающих жизни состояний нет.

Что же касается виновника ДТП, он практически не пострадал. На момент происшествия, видимо, ему и море было по колено. Мужчина оказался изрядно пьян. Уровень алкоголя в крови – более 1,5 промилле. Это приблизительно пол-литра водки. Правда, даже в этом состоянии он понял, что совершил, и вызвал «скорую», МЧС и ГАИ.

Павел Мартыненко, начальник отделения ГАИ Витебского РОВД:

В отношении данного водителя, виновника дорожно-транспортного происшествия, нашими сотрудниками уже составлен административный протокол. Он будет лишен водительского удостоверения на три года и понесет еще штрафные санкции. За данный факт предусмотрена уголовная ответственность. А что дальше ему, это уже будет уже решать суд.

Василий Чепик, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Витебской области:

С начала этого года сотрудниками Госавтоинспекции Витебской области задержано около 3,5 тысяч водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, с октября ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом виде ужесточается. У шоферов подшофе могут конфисковать транспортные средства. Причем, даже те, что им самим не принадлежат, в случае, если водителя «под градусом» застанут врасплох второй раз за год.